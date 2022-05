Česko vs. Lotyšsko třetina po třetině: Češi s Pastrňákem vyrážejí do boje s Lotyšskem

Aktualizováno 19:25 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Čeští hokejisté ve čtvrtek večer nastupují k dalšímu zápasu na letošním světovém šampionátu, tentokráte proti Lotyšsku. Svěřenci kouče Kariho Jalonena by rádi odčinili ostudnou úterní porážku s Rakouskem a dopomoci by jí k tomu měla i nová posila z NHL David Pastrňák. Ten se objeví v první formaci s kapitánem Romanem Červenkou a Davidem Krejčí. A není to jediná změna v sestavě českého týmu. Pastrňák se ukázal již v úvodu, kdy se postaral o první střelu, ta šla ale mimo. Po 17 vteřinách hry pak měl Pastrňák po vyhraném buly v útočném pásmu nebezpečnější zakončení z mezikruží, mířil do gólmana Merzlikinse. O první střelu soupeře se postarala jejich nová hvězda z NHL Rubins. Jak si tak pozměněný český tým vede s Lotyšskem, to sledujte od 19:20 třetinu po třetině na EuroZprávy.cz.