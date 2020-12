Českou rozhodcovskou komisi opravdu povede cizinec. Konkrétně Portugalec Pereira

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté, co v polovině října zatčením nejen tehdejšího místopředsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) a neoficiálního vládce českého fotbalu Romana Berbra, který od té doby sedí za mřížemi ve vazbě, vypukla v Česku nová fotbalová aféra, musela skončit v rakci na to i komise rozhodčích v čele s Jozefem Chovancem. Tu následně nahradila dočasná tříčlenná komise, kterou má nahradit nová po Novém roce. Nejprve se jako o možném novém předsedovi komise sudích mluvilo o rozhodčím Pavlu Královcovi, tato varianta ale padla poté, co vyšlo najevo, že si volal s Romanem Berbrem před finálovým zápasem MOL Cupu. Nyní výkonný výbor FAČR rozhodl o tom, že se novým šéfem nové komise stane zástupce Evropské fotbalové unie UEFA a to konkrétně bývalý portugalský rozhodčí Vítor Manuel Melo Pereira.