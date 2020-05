Český fotbal řeší kam s fanoušky. Existuje možnost jít na fotbal do autokina

Maximální počet osob čítající celkem 300 lidí se ještě nebude týkat zápasu Teplice vs. Liberec 23. května, neboť právě 300 osob včetně hráčů a realizačních týmů bude moct být na jednom stadionu až od 25. května. Pro zmiňovaný duel s Teplicích totiž platí, že na něm může být maximálně až 150 lidí. Právě s tolika lidmi se dá uspořádat jakýkoli ligový zápas bez toho, aniž by byli na tribunách přítomnni fanoušci. Až 8. června se může tento počet osob zvýšit na 500, od 22. června dokonce na 1000. Vše ale záleží na tom, jaká bude u nás epidemiologická situace.

"Naše představa je jednoduchá – 150 lidí je potřeba k zajištění utkání a pak nám v kvótách zbývá 150, potom 350 a nakonec 850 lidí. A klíč bude jednoduchý: začneme VIP partnery, kteří do fotbalu dávají peníze. To bude první sorta 150 lidí a možná i částečně do těch 500, když do toho zahrneme všechny partnery," vypočítává konkrétně tiskový mluvčí teplického klubu Martin Kovařík a pokračoval: "Pak přijdou na řadu naši gold permanentkáři a fanklub, který s námi jezdí všude. A pak musíme vymyslet, jak budeme pouštět ostatní permanentkáře, protože jich máme samozřejmě víc, než bude volných míst. Jestli to bude formou registrace na webu a prvních 500, co se zaregistruje, půjde na zápas? Zatím nedokážu říct."

Olomouc s Mladou Boleslaví uvažují o fotbalu v autokině

A nejen Teplice pochopitelně řeší, kam s případnými fanoušky. Například kluby Olomouce a Mladé Boleslavi přicházejí s nápadem, že by se mohli jejich fanoušci dívat na zápasy svého klubu v autokině. Třeba olomoucká Sigma se už o tom dohodla s Galerií Šantovka, aby se na tamním parkovišti, jež je určeno pro až 70 aut, koukali jejich fanoušci na zápas svého klubu. Před každým utkáním je pro každého zájemce nutná on-line rezervace. "Jelikož se fotbal hraje především pro fanoušky, hledali jsme možnost, jak jim aspoň částečně zprostředkovat náš ligový zápas. Doufám, že si cestu do autokina najde co nejvíce fanoušků a jeho kapacitu naplníme při každém zápase," řekl k tomu klubový marketingový manažer David Holly.

Stejně tak by se na fotbal mohli koukat i v Mladé Boleslavi. Tam klub jedná s obchodním centrem Olympia. Na tamním parkovišti pro 50 aut funguje autokino od května tohoto roku. Může se stát, že v případě další rozvolňování vládních opatření by se na parkoviště mohlo postupem času dostat až několik stovek aut. "Čekáme, zda budou udělena práva na to, abychom to mohli vysílat. Pokud majitel práv neudělí výjimku, o níž jsme se bavili s Ligovou fotbalovou asociací, nevíme, jak bychom to řešili. Měli jsme telekonferenci s LFA, která chtěla práva nějakým způsobem na dohrání soutěže uvolnit. Zatím rozhodnutí nepřišlo," uvedl mluvčí středočeského klubu Jiří Koros.

Jací permanentkáři budou mít možnost navštívit stadiony? Slovácko je hodlá prostřídat

Pokud by se maximální počet osob zvýšil na oněch 1000, znamenalo by to každopádně, že ne všichni permanentkáři ve všech klubech se na zápas dostanou. Třeba slavia prodala hned 12 000 celosezónních vstupenek a vysoký počet lidí s permanentkami mají i na Spartě, v Plzni či Ostravě. "Máme nějaké modely z bundesligy a máme rozpracované varianty pro 300, 500 a 1000 lidí. Teď přijde fáze rozhodování, jaký počet a jaké skupiny fanoušků bychom na stadion pustili. Proměnných je tam zatím poměrně hodně. Musíme vyhodnotit, co to pro nás znamená z organizačního a bezpečnostního hlediska, musíme také najít shodu s LFA a ostatními kluby na kvótě pro hráče a realizační týmy," řekl tiskový mluvčí pražské Sparty Ondřej Kasík.

Někde se přemýšlí o tom, že by se permanentkáři vybírali podle toho, jak kteří chodili často na domácí zápasy daných klubů, ale třeba Slovácko přichází s tou možností, že by všechny své permanentkáře do konce sezóny prostřídalo. "V limitu do 300 lidí se moc diváků na stadion nedostane, ale pokud bude od června povolena tisícovka, bude opravdu velký oříšek určit, koho na zápasy pustíme a koho ne," nechal se syšet mluvčí klubu z Uherského Hradiště.

A nad permanentkářemi přemýšlí v současnosti i v Liberci. "Zvažujeme různé varianty. Od toho, že by třeba mohli aspoň mládežníci z klubu, nebo nějaká vybraná část. Ale pořád těch 500 lidí je tak nízký počet, že i kdybychom chtěli permanentkáře nějak prostřídat, nevyšlo by nám to. Reálně přístupné pro diváky a i nějakým rozumným počtem je asi až ten tisíc," sdělil mluvčí Severočechů Tomáš Čarnogurský s tím, že pro ty fanoušky, kteří se na stadion u Nisy nedostanou, připravuje klub alternativní variantu například v podobě promítání.