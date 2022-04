Český klubový fotbal přišel o možnost pěti účastnických míst v pohárové Evropě

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Fotbalová Slavia bojovala ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy s Feyenoordem Rotterdam za celý český klubový fotbal. Kdyby totiž Pražané ve čtvrtek postoupili do semifinále tohoto evropského poháru, zajistili by tím pro Česko pět účastnických míst v evropských pohárech v přespříští sezóně 2023/24. Protože se to ale slávistům nepodařilo, znamená to tedy, že právě v přespříští sezóně bude mít právo postoupit do evropských pohárů kvarteto českých klubů.