Čeští junioři si zahrají na MS v Edmontonu o medaile. Překvapivě vyřadili Američany

Favorizovaná Amerika si pochopitelně brousila zuby na to, že si zapíše osmou výhru v řadě na světových šampionátech proti Česku, ale to by tentokrát proti nim nesměl stát gólman Suchánek, jenž taktéž navázal na své předešlé zápasy, především na ten s Kanadou, a opět tak přiváděl soupeře až k šílenství. Během zápasu si přišel na 28 úspěšných zákroků.

Na Češích ale bylo od úvodního vhazování vidět, že chtějí odčinit svůj nevydařený výkon ze zápasu proti Lotyšsku a byli to právě oni, kteří jako první zahrozili. V osmé minutě se totiž do šance dostal Urban, ale ten po předávce zpoza branky nakonec puk zamířil do tyče. Ale byli to přeci jen reprezentanti hvězd a pruhů, kteří jako první otevřeli skóre. Stalo se tak ve 13. minutě, kdy se o to postaral Cooley a to i s pomocí překvapivého odrazu kotouče od zadního mantinelu.

Jakkoli pak v dalších minutách měli Američané více ze hry a měli častěji puk na svých hokejkách, další příležitosti nepřicházely a nakonec je to tak mrzelo v 18. minutě. Tehdy se Ticháček rozhodl vypálit od modré čáry a právě tuto ránu ztečoval za Mberekova záda kapitán Myšák, 1:1.

Hra českého mužstva snášela po první přestávce postupem času čím dál přísnější měřítka, hrál se daleko vyrovnanější zápas a navíc se zvýšil počet českých střeleckých pokusů. A to své ovoce málem přineslo ve 26. minutě, kdy byl blízko ke skórování Kulich. Ten ještě úspěšný nebyl, ale dvě minuty na to už byl Hauser se svou střelou zápěstím daleko úspěšnější, 2:1 pro Česko.

A radost byla ve 31. minutě z pohledu českého fanouška ještě větší, jelikož si tehdy gólman Mbereko nešťastně srazil kotouč do vlastní branky a Češi tak rázem senzačně vedli o dvě branky. Druhou třetinu odehbráli Češi skvěle se vším všudy, vždyť na gólmana Suchánka mířily v této části hry jen čtyři střely, přičemž největší příležitost měl Berard.

Ve třetí třetině se přiostřilo a hned ve 43. minutě právě Berard musel z kola ve, neboť uviděl trest pět minut plus do konce utkání za podkopnutí Jiříčka. Tuhle nabídnutou přesilovku však Češi nevyužili i kvůli tomu, že během této přesilovky fauloval Svozil. Ani ten pak duel nedohrál, když v 50. minutě dostal taktéž pětiminutový trest do konce zápasu za zákrok kolenem. A právě v této početní výhodě dokázali Američané snížit, když dorážející Mazur překonal Suchánka, 3:2 pro Česko.

Přestože se Američané v závěru zápasu ssnažili duel dostat alespoň do prodloužení a sáhli tak proto ke hře bez gólmana, nic z této výhody nevytěžili, naopak do odkryté branky se trefil Kulich, který tak jen stvrdil výtečný výkon českého mužstva.

To se tak mohlo v kabině po zápase naplno radovat z nečekaného úspěchu a postupu do semifinále. V něm se mladíci utkají s Kanadou a na programu bude v pátek od 22:00 středoevropského času.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu - čtvrtfinále (18.8.2022):

USA - Česko 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Cooley (Coronato, Knies), 52. Mazur (Slaggert, Duran) - 18. Myšák (Ticháček, Kulich), 28. Hauser (Ivan, Jiříček), 31. Šapovaliv (Kulich, Hamara), 59. Kulich. Rozhodčí: Holm (Švéd.), Hiff - Mackey, Oliver (oba Kan.). Vyloučení: 0:1, navíc Berard (USA) a Svozil (ČR) oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 739

Sestavy:

USA: Mbereko - Faber, Hughes, Truscott, Kaiser, Peart, Kleven, Moore - Mazur, Bordeleau, Slaggert - Coronato, Cooley, Knies - Samoskevich, James, Berard - Duran, Savage, Pastujov - McKown. Trenér: Nate Leaman.

Česko: Suchánek - Ticháček, Jiříček, Svozil, Špaček, Hamara, Čech, Š. Němec - Myšák, Šapovaliv, Kulich - Urban, Gut, Szturc - Ryšavý, Menšík, Kos - Hauser, Ivan, Měchura. Trenér: Radim Rulík