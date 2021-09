Co je s Pelém? Legendární fotbalista musel po třech dnech zpátky na JIP

Zástupci nemocnice Alberta Einsteina v Sao Paulu se však blíže k aktuálnímu stavu Pelého nechtěli nikterak vyjadřovat a tudíž ani potvrdit informaci, se kterou v pátek večer středoevropského času stanice ESPN Brasil přišla.

Poté, co opustil během tohoto týdne JIP, kam se tedy nyní musel nečekaně vrátit, při tom nic nenasvědčovalo tomu, že by byl na tom Pelé nějak zvlášť špatně. Se svými příznivci dokonce i vtipkoval, když jim napsal následující: "Jsem den ode dne šťastnější, připravený hrát 90 minut plus prodloužení. Brzy se znovu setkáme."

Veřejnost však po opětovném Pelého přesunutí na JIP na svém Instagramu uklidňovala jeho nejstarší dcera Kely Nascimentová-DeLucaová. "Zotavuje se dobře a v rámci možností. Normální scénář rekonvalescence pro muže jeho věku po takové operaci je zkrátka někdy dva kroky dopředu a pak zase krok zpět," napsala konkrétně. Dodejme, že Pelé má dětí celkem sedm.

Připomeňme, že pro Pelého tohle nejsou první zdravotní potíže. V minulosti se třeba otýkal s potížemi s prostatou, kyčlí, páteří či močovými kameny. Není tak proto divu, že už se alespoň podle ankety Mezinárodního olympijského výboru nejlepší sportovec 20. století tolik na veřejnosti neukazuje.