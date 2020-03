Co mohlo zhoršit situaci kolem koronaviru v Evropě? Třeba duel Ligy mistrů v Miláně

Připomeňme, že v Itálii, která je největším evropských ohniskem nákazy, se nemocí COVID-19 způsobenou novým typem koronaviru nakazilo přes 35 000 lidí, skoro 3000 lidí už této nemoci podlehlo. "Je pravděpodobné, že šíření viru vyvolalo několik velkých spouštěčů. Je dost možné, že zápas Atalanta - Valencie byl jedním z nich. Byl to vrchol kolektivní euforie ve výjimečné sezoně Bergama," uvedl Le Foche pro deník Corriere dello Sport.

Tým Atalanta Bergamo skutečně zažívá sezónu snů, neboť se v této sezóně poprvé ve své klubové historii představuje v nejprestižnější evropské klubové soutěže Ligy mistrů a euforie byla dosud na výkonech tohoto klubu zát. Nejen, že se mu podařilo postoupit ze skupiny, ve zmiňovaném zápase v Miláně 19. února totiž vyhrál nad Valencií 4:1, v odvetě, která se hrála ve Špannělsku už bez diváků pak vyhrálo Bergamo 4:3 a postoupilo do čtvrtfinále.

"Od zápasu uběhl měsíc, takže načasování je relevantní. Koncentrace desítek tisíc lidí, které od sebe dělily jen centimetry, a euforie vedoucí k objímání a křičení, to vše mohlo přispět k šíření viru mezi diváky. Dokážu si představit, že spousta fanoušků nechtěla o zápas přijít, když už měla lístky, přestože třeba pociťovala mírnou horečku. S odstupem času je šílené, že se hrálo za přítomnosti diváků, ale v té době nebyly věci tak jasné. Dnes by to bylo nepředstavitelné," uvedl Le Foche příklady toho, jak se mohl virus šířit.

Před pár dny se objevila informace, že právě kvůli tomuto střetnutí s Bergamem hlásí nakažení třetiny týmu španělská Valencie, v samotném klubu Bergama však dosud nikdo nakažen není.

Dodejme, že italská Serie A je v současnosti kvůli pandemii a také celostátní italské karanténě přerušena a to zatím až do 2. května. Pak by se měla soutěž opět rozeběhnout, imunulog Le Foche však má za to, že by se tak mělo sát jedině bez diváků. "Fotbal sdružuje lidi, což je přesný opak chování, které je potřeba ve stavu pandemie. Je to hrozba. Hrát bez diváků by ale šlo," řekl konkrétně.