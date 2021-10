"Czech Ham United" místo West Ham United? Podíl ve vedení klubu chce mít Křetínský

Jak známo, šestačtyřicetiletý dolarový miliardář investuje nejen v oblasti energetiky, průmyslu a velkoobchodu, ale i v oblasti médí a sportu. Vždyť už v roce 2004 vstoupil majetkově do pražské Sparty, které se stal od té doby šéfem, díky čemuž se tak letenský klub stal postupem času ekonomicky nejstabilnějším klubem v České republice. A co s etýče médií, vlastní společnost Ringier, který vydává nejčtenější deník Blesk i deník Sport.

Podle britských serverů serveru The Athletic a Sky News teď prý Křetínského kroky vedou na Ostrovy a v současnosti intenzivně jedná o případném vlastnění minoritního dílu v londýnském klubu West Ham United. Počáteční investice by sice měla pojmout menšinový podíl ve výši 27 procent, není ale prý daleko od toho, aby v klubu nakonec držel i většinový podíl v klubu.

Co se týče onoho případného a zatím pravděpodobnějšího minoritního podílu Daniela Křetínského ve West Hamu United, tak pokud by k tomu došlo, český podnikatel by tímto svým vstupem do londýnského klubu žádná pravidla neporušil. Fotbalová pravidla v této oblasti zakazují akorát podíl majoritního vlastnictví jedním člověkem ve dvou klubech hrající v soutěžích pod hlavičkou Evropské fotbalové unie UEFA.

Pokud by tedy Křetínský vstoupil do vedení West Hamu United, pomalu by tím skončila dosavadní éra spolumajitelů tohoto klubu, kterými jsou v současnosti David Gold, David Sullivan a Karren Bradyová. Pod jejich kuratelou se "Kladiváři" nacházejí už od roku 2010. Až na začátku roku 2023 by mohlo postupně začít docházet ke změně.

Dříve se mlubvilo o tom, že by do klubu mohla vstoupit finanční skupina PAI Capital, kterou vede ázerbajdžánský byznysman Nasib Pirijev. Většinový majitel West Hamu Sulivan ale nikterak blíže nespcifikovanou nabídku této finanční spolenosti nepřijal. Jen pro připomenutí, Sulivan vlastní v klubu 51,1 procenta všch akcií.

Londýňané se ale nijak netají tím, že by snad nebyli na prodej. Rádi by klub případnému zájemci prodali za 650 milionů liber, což je v přepočtu až neuvěřitelných zhruba 19,5 miliard korun. Vždyť si vezměme, že nedávný přechod Newcastlu pod saúdskoarabské koncorsium stál polovinu z této částky.

Podle magazínu Forbes pak v tomto kalendářním roce řadí West Ham na 18. místo v pořadí nejhodnotnějších klubů světa s tím, že jeho hodnota se pohybuje podle tohoto magazínu ve výši 370 milionů liber (11,3 miliard korun).

Dodejme, že londýnským ladivářům se v posledn době výkonnostně i výsledkově daří. Po dlouhé pauze West Ham figuruje na evropské scéně, když hraje Evropskou ligu.