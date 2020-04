Další český brankářský talent míří do Manchesteru United. Tentokrát 16letý Vítek

Podrobnosti k přestupu nebyly sice zveřejněné, netuší se ani na jak dlouho byla uzavřena smlouva se slavným anglickým klubem, nicméně už vyplouvají na povrch spekulace o tom, že do Olomouce z Ostrovů za Radka Vítka přiteče deset milionů korun. Transfer se dotáhl už v lednu, ale vzhledem k nízkému věku Radka Vítka se muselo čekat na souhlas ze strany Mezinárodní fotbalové federace FIFA. "Pocity jsou neskutečné, přestup do Manchesteru United je přece snem mnoha kluků, kteří začnou hrát fotbal. Moc se na to těším. Přiznávám se, že jsem tomu ani nevěřil, když jsem se o zájmu klubu dozvěděl, ale teď už je to definitivně realita," řekl k tomu sám Vítek.

"Každý přestup českého fotbalisty do Anglie je výjimečnou událostí. Radek má vše ve svých rukou, do Anglie odchází s potřebným zdravým sebevědomím, ale také s přirozenou pokorou. Pevně věřím, že také díky němu roste Česku další vynikající brankářská generace," doplnil ho Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce Sport Investu.

Až odezní aktuální pandemie koronaviru, přesune se tak Vítek na Ostrovy, kde tedy bude působit v týmu Rudých ďáblů do 18 let. "Bohužel si teď musím kvůli karanténě chvíli počkat. Jinak bych už tento týden letěl do Manchesteru. Teď mi z klubu poslali individuální tréninkový plán, ačkoliv jsem samozřejmě nezahálel ani doteď. Nyní budu hlavně trénovat a věnovat energii na potřebnou aklimatizaci, zápasy bych měl hrát až příští sezonu," řekl Vítek, jenž prozradil svou zkušenost přímo s A-týmem Manchesteru United, se kterým během své stáže v Anglii trénoval. "Bylo to zrovna v době, kdy hrál Manchester zápas Evropské ligy v Astaně. Jelikož už měl jistý postup, poslal tam hlavně mladé kluky, kteří nehrají běžně v základu. Odjeli tam i mladí gólmani, takže pak potřebovali nějakého brankáře do tréninku, volba padla na mě."

"Trénoval jsem spolu s De Geou. To byla pro mě velká škola. Něco jsem jim pochytal. Samozřejmě to bylo těžké, ale stříleli na mě docela dlouho, tak jsem něco chytit musel," vzpomínal Vítek.

Že jde o talentovaného gólmana musel anglický velkoklub vědět, jinak by si ho do svého kádru rozhodně nevybral. "Je výjimečný svojí postavou, ale ta sama o sobě by samozřejmě nestačila. Na stáži je zaujal také přístupem, zápalem a obrovskou touhou se zlepšovat," prozradil manažer agentury Sport Invest pro rozvoj hráčů se zaměřením na brankáře Luděk Mikloško.

Radek Vítek, jak už bylo výše zmíněno, nebude rozhodně jediným českým gólmanem, kterého budou mít na Old Trafford k dispozici. V kádru nalezneme také devatenáctiletého Matěje Kováře, jemuž se už podařilo dostat se i jako náhradní gólman na lavičku A-týmu. V nadcházející sezóně 2020/21 by měl Kovář odejít na hostování tak, aby mezi dospělými nasbíral dostatek zkušeností.

Dalším mladým českým mužem v brance v kádru Manchesteru United je osmnáctiletý Ondřej Mastný, který zase pro změnu poputuje do týmu United do 23 let.

Právě přítomnost těchto dvou gólmanů na Old Trafford pomohla transferu Radka Vítka. "Matěj Kovář i Ondřej Mastný odvádějí skvělou práci v brance, neméně důležitý je však jejich stoprocentní přístup k tréninkovým povinnostem, vzdělání i obecně přátelskému vystupování v rámci organizace," dodává Mikloško.