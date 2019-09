Další český fotbalista v Bundeslize. Z Apeninského poloostrova tam míří Schick

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

To, o čem se v poslednéích dnech ve fotbalovém zákulisí spekulovalo, se stalo skutečností. Český fotbalový reprezentant Patrik Schick odchází na rok, tedy do června 2020, hostovat do bundesligového Lipska z římského AS. Jen krátce po skončení letního přestupového okna tuto informaci potvrdily obě strany. Do kasy římského klubu tak tedy přiteče 3,5 milionu eur (zhruba 90 milionů korun), přičemžž v budoucnu může přibýt ještě půl milionu eur, pokud Schick s Lipskem dosáhne blíže nespecifikovaných cílů.