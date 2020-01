Další český fotbalista v Premier League? Slavia pustila Součka k jednání

"Klub uvolnil Tomáše Součka na testy, zdravotni prohlidku a jednani o smlouve do West Ham United FC," uvedl v pondělí sám Jaroslav Tvrdík jednak s tím, že Souček si takovou šanci (tedy za hrát si v Premier League) zasloužil a také s tím, že o rekordní smlouvu v historii české ligy půjde rozhodně, pokud bude smluvní spolupráce naplněna od začátku do konce.

Jak uvedl britský deník The Guardian, Weast Ham hodlá svou původní páteční nabídku ve výši 15 milionů eur (379 milionů korun) zvýšit a právě takovou částku, jako měla ta původní nabídka z Anglie, má Souček ve své smouvě jako výstupní klauzuli. Ta však měla vypršet už v polovině ledna. Pražský klub tak bude nyní požadovat větší částku.

Podle serveru iDnes.cz měl nově West Ham nabídnout až půl miliardy korun, ty by však neměly do Slavie přitéct hned. Nejprve by Slavie dostala z půllmiliardy 100 milionů korun za pouze jarní hostování, a pokud by se Součkovi povedlo s West Hamem udržet v Premier League, podle opce by nejen definitivně přestoupil, ale Slavii by navíc přiteklo víc než 400 milionů korun.

V případě, že Souček nakonec přestoupí, mohl by stát nejdražším českým fotbalistou, jenž odešel do zahraničí a překonal by tak tedy přestup Tomáše Rosického ze Sparty do Dortmundu. Tady Sparta inkasovala 504 milionů korun.