Další oběť koronaviru z fotbalového prostředí. Zemřel bývalý šéf Olympique Marseille

Byl to Pape Diouf, jemuž se coby prvnímu černošskému muži podařilo stát se prezideentem evropského prvoligového klubu. Ze všeho nejdřív ale pracoval jako sportovní novinář, po čase se dostal do služeb právě Olympique Marseille, kam mimochodem jako agent přivedl z afrického kontinentu mnoho nyní znamých fotbalistů. Například Marcela Desaillyho, Basileho Boliho, Williama Gallase, Samira Nasriho či Didiera Drogbu.

Prezidentem Olympique Marseille se pak stal v roce 2005, přičemž v této funkci zde působil až do roku 2009. I díky němu se mohl tento slavný francouzský klub v roce 2010 radovat z mistrovského titulu.

Poté, co byl Diouf pozitivně testován na COVID-19, byl tento bývalý fotbalový funkcionář léčen v jeho rodném Senegalu, odkud ho měli lékaři v plánu převézt do Francie. To už ale bohužel nestihli, neboť Diouf tedy nemoci podlehl. „Olympique se s velkým smutkem dozvěděl o smrti Pape Dioufa. Pape zůstane navždy v našich srdcích jako jeden ze strůjců historie klubu. Upřímnou soustrast rodině," stojí v prohlášení francouzského klubu.

Vedle této dosud jediné oběti hlásí Senegal k této chvíli 175 nakažených.