Další případ nakaženého koronavirem v Karviné? LFA uklidňuje, že se nejedná o nový

Připomeňme, že celý klub se aktuálně nachází ve čtrnáctidenní karanténě poté, co se v něm začátkem tohoto týdne objevilo hned několik případů nákazy covidem-19. Podle Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se nyní v Karviné objevil další takový případ. „Mohu potvrdit dalšího pozitivně testovaného hráče, ve čtvrtek jsme dostali zprávu od Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje," uvedl k tomu kubový tiskový mluvčí Adam Januszek.

Podle samotného zřizovatele dvou profesionálních fotbalových soutěží u nás LFA ale klub tímto svým prohlášením zbytečně vyvolává paniku. „Poslední zmiňovaný případ není nový. Takhle to vypadá, že se nákaza dál šíří. Přitom ústně jsme o něm my i klub byli informováni již od úterý, jen ve čtvrtek byl potvrzen písemně," stojí konkrétně v její reakci na aktuální dění v Karviné.

Z obou těchto vyjádření je patrné, že mezi Karvinou a LFA nepanuje zrovna přátelská atmosféra. Právě LFA by ráda ligu dohrála i přes několik nakažených v karvinském klubu a tak během tohoot týdne přišla s návrhem, že přeloží závěrečná kola skupiny o záchranu a baráž na konec června potažmo na 1. srpna, kdy by měla sezóna skončit právě odvetnými duely baráže. V případě nedohrání se šéf LFA Dušan Svoboda nechal slyšet, že by muselo příští sezónu Fortuna ligy hrát netradičně 17 mužstev, pořičemž by se tak v příští sezóně nadstavba nehrála.

O Karviné a koronaviru v tomto klubu se bude zabývat ligový výbor 17. července. Právě na tento datum bylo svoláno grémium tuzemských profesionálních klubů. Ještě před tímbudou v Karviné další plošné testy na covid-19 za účelem aktuálních informací o epidemiologické situaci v klubu.

Dodejme, že v Karviné byly pozitivně testovaní tři hráči a jeden člen vedení.