Dánsko jako možný soupeř ve čtvrttfinále pro Čechy. Seveřané si poradili s Walesem

V Amsterdamu to bylo skoro jako v Kodani. Většinu míst tam trotiž v hledišti obsadili právě dánští fanoušci a jejich miláčci se tak mohli cítit jako doma. Navzdory téměř domácímu prostředí však Dánové nevstoupili do utkání zrovna aktivně a byli to tak spíše Velšané, kteří se hned několikrát dostali k zakončení. Jedno z nichměl na svědomí i Gareth Bale, jenž nakonec střílel jen těsně vedle levé tyče.

Postupem času už ale začali mít Seveřané převahu nejen v hledišti, ale i na hřišti. A vše nakonec vyvrcholilo ve 27. minutě, kdy po rychlém kontru se rozhodl z hranice šestnáctky vystřelit Dolberg a gólman Ward tak měl jen pramalou šanci na to tuto střelu zneškodnit, 1:0 pro Dánsko.

Za chvíli se mohl Dolberg zapsat do střelecké listiny podruhé, když to zkoušel z bezprostřední blízkosti, ale tentokráte byl přeci jenom Ward úspěšnější. Na Velšany postupně padala smůla, neboť ještě před odchodem do kabin se Ostrovanům zranil bek Roberts, poté ještě zahrozil Mähle, ale ten naštěstí pro Wales trefil pouze boční síť.

Pokud Velšané doufali v nějaký lepší obraz hry z jejich strany, krátce po přestávce zjistili, že na svbého osmifinálovéo soupeře asi mít nebudou. Ve 47. minutě totiž Seveřané přidali druhou branku a opět se stal jejím autorem Dolberg, ke kterému se balón odrazil po nešťstném odkopu bránícího střídajícího Williamse, 2:0.

Největší hvězdě Walesu Garethu Baleovi se nepodařilo skórovat na turnaji ani tentokrát a to po Williamsově centrovaném míči, který nakonec hlavičkoval mimo dánskou svatyni.

To Dánové hnáni publikem byli postupem času v podobné euforii jako tomu bylo v jejich předešlém zápase s Ruskem. Předvedli hned několik nebezpečných brejkových příležitostí a nakonec v závěrečných minutách upravili na konečných 4:0. Třetí branbku Dánů obstaral v 88. minutě střelou pod břevno Mähle, čtvrtou branku pak v nastavení přidal ještě Braithwaite, jemuž sice sudí odmávali ofsajdové postavení, po zhlédnutí videa byl gól nakonec uznán.

Protože v posledních minutách už naprosto bezzubí Velšané byli čím dál více frustrovaní, dohrávali zápas dokonce i o deseti lidech, protože ještě před čtvrtým dánským gólem byl vyloučen po tvrdém faulu Wilson.

Dánové se tak nyní mohou v kildu těšit, na koho z dvojice Česko - Nizozemsko narazí ve čtvrtfinále.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 - konečný výsledek (26.6.2021):

Osmifinále:

Wales - Dánsko 0:4 (0:1)

Branky: 27. a 48. Dolberg, 88. Mähle, 90.+4 Braithwaite