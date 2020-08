Do Edenu míří další nabídka z Britských ostrovů. Nováček Premier League chce Stanciua

Slávisté si během nedělního dne raději už do budoucna pojistili jak Jana Bořila, tak i Vladimíra Coufala. Není divu, když kolem ní krouží hned několik supů zajímajících se o její hráče. Po přestupu Tomáše součka do West Hamu jako by se roztrhl pytel o zájmu anglických klubů o slávisty. Nedávno projevil West Ham zájem o Josefa Masopusta a nyní tedy z Breitánie přichází další zajímavá nabídka.

Poté, co se argentinskému kouči Marcelu Bielsaovi podařilo s Leedsem po dlouhých šestnácti letech postoupit do anglické elity, dostal široký seznam vytipovaných hráčů, kteří by mohli nyní v létě podílit jeho tým a čtyři a ž pět z těchto hráčů by mohlo skutečně do Leedsu odejít. Daily Mail mezi nimi zmiňuje právě i Nicolae Stanciua.

Exsparťan, jenž z Letné nejprve zamířil do Al Ahlí, aby odtamtud pak za částku převyšující 100 milionů korun do Slavie, by tak mohl do Anglie přestoupit za dvojnásobnou sumu. Teď je tedy na řadě Slavia, která by se ráda v následující sezóně 2020/21 po roce opět podívala do Ligy mistrů.