Do reprezentace se vrací kanonýr Schick. Do defenzivy Šilhavý povolal i Nováka

Šilhavý naopak nemůže počítat se zraněným Jakubem Janktem, jenž si poranil nedávno v dresu Getafe lýtkovou kost. Na žádného nováčka v aktuální nominaci fotbaloví fanoušci nenarazí.

"V září to byla taková kalamita, ze zdravotních a dalších důvodů jsme nemohli počítat s více než 20 hráči. Teď byla situace přece jen příznivější, skládalo se to mnohem líp, i když mimo je stále docela dost hráčů. Ještě nás do srazu čekají utkání v klubech, tak věřím, že všichni nominovaní kluci na tenhle sraz budou připraveni," uvedl k říjnové nominaci Šilhavý a pokračoval: "S hráči, kteří se po zranění vracejí, v čele s Patrikem Schickem, bychom v ofenzivě měli být silnější. Chceme vykročit za druhým místem ve skupině. Jak v zápase proti Walesu, tak proti Bělorusku musíme pomýšlet na vítězství."

Ani nyní však Šilhavý nemůže počítat s řadou hráčů, i když u nich se jedná o dlouhodobá zranění. V tomto případě jde o obránce Davida Hovorku, záložníka Lukáše Provoda a brankáře Ondřeje Koláře.

Co se týče obránce Ondřeje Kúdely, kterému už vypršel desetizápasový trest od UEFA za údajný rasismus, tak zůstane pro zatím mezi náhradníky. "Je to složité, Ondra teď dlouho nehrál. Ještě nenastoupil. Slavia hraje ještě derby a pohárový zápas, proto je Ondra mezi náhradníky. Případně může být donominovaný, byť by nás bylo o jednoho víc. I tohle je varianta, uvidíme," nechal se s k němu slyšet Šilhavý.

Připomeňme, že na programu v rámci říjnového srazu je nejprve duel Česka s Walesem konající se v Edenu v pátek 8. řííjna, v pondělí 11. říjnna se pak Šilhavého výběr utká s Běloruskem. Nikoli však v Bělorusku, ale protože platí snkce ze strany Evropské unie vůči Bělorusku, bude se tento zápas konat v ruské Kazani.

Nominace českého národního týmu na kvalifikační duely s Walesem a Běloruskem:

Brankáři: Aleš Mandous (Slavia Praha), Jindřich Staněk (Plzeň), Tomáš Vaclík Olympiakos (Pireus)

Obránci: Jan Bořil (Slavia Praha), Jakub Brabec (Aris Soluň),Vladimír Coufal (West Ham), Ondřej Čelůstka (Sparta Praha),Tomáš Kalas (Bristol),

Aleš Matějů (Brescia), Filip Novák (Fenerbahce Istanbul), David Zima (FC Turín)

Záložníci: Antonín Barák (Hellas Verona), Tomáš Holeš (Slavia Praha), Alex Král (West Ham), Lukáš Masopust (Slavia Praha), Jakub Pešek (Sparta Praha), Michal Sadílek (Twente Enschede), Tomáš Souček (West Ham), Petr Ševčík (Slavia Praha)

Útočníci: Adam Hložek (Sparta Praha), Patrik Schick (Leverkusen), Matěj Vydra (Burnley)