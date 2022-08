Do Stockholmu až se zpožděním. Fotbalisty Slovácka zaskočil problém na letišti

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Ve čtvrtek nastoupí fotbalisté Solvácka ke svému nejdůležitějšímu utkání v historii jelikož bude obhajovat týden starou domácí výhru 3:0 a jsou tak blízko k historickému postupu do skupiny jakéhokoliv evropského poháru, v tomto případě Evropské konferenční ligy. Jenže ještě na české půdě potkala uherskohradišťský klub nepříjemnost v podobě zpožděného odletu z Brna. Z Rigy totiž hráčům nepřicestovalo letadlo, kterým měli původně do Stockholmu odletět a tak byli hráči dočasně ubytování do brněnského hotelu, kde čekají na pozdější odlet do Švédska.