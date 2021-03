Dočká se český fotbal toužebné změny? Na předsedu FAČR hodlá kandidovat Poborský

Aktualizováno 16:15 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V době, kdy probíhají volby do okresních a krajských fotbalových svazů, kde mimochodem slaví nejeden úspěch hnutí Fotbalová evoluce (Fevoluce) v čele s Vladimírem Šmicerem, se rozhodl jako první poldat oficiální kandidaturu do čela samotné Fotbalové asociace ČR (FAČR) jiný bývalý fotbalový reprezentant a to Karel Poborský. Ten svůj krok oznámil ve čtvrtek na sociálních sítích. Podle jeho slov se už nechce dívat na to, jak se funkcionáři nechávají obohocovat a jak český fotbal upadá.