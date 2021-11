Dohodnuto. Novým trenérem fotbalové Barcelony se stala opravdu klubová legenda Xavi

Přesun Xaviho z katarského Al Sadd, kde byl dosud trenérem, do Barcelony se povedl navzdory tomu, že vedení katarského celku bylo v předešlých dnech proti tomu, aby ztratilo svého kouče. Přesto ale nakonec Xavi odcestuje do katalánské metropole během tohoto víkendu, přičemž v pondělí by se na Camp Nou měla uskutečnit tisková konference.

„Nebylo to sbohem, ale 'uvidíme se brzo.' Camp Nou byl vždy mým domovem. Jste mí fanoušci, mí lidé, klub, který ze všeho nejvíc miluji. A teď se vracím domů. Uvidíme se brzo. Forca Barca!“ uvedl Xavi ve videu určeného pro fanoušky.

Xavi je hned po Lionelu Messim další nesmazatelnou ikonou barcelonského klubu. V tamním A-mužstvu totiž působil dlouhých sedmnáct let, během kterých dokázal získat celkem hned 25 trofejí. Právě on dlouhou dobu držel rekord v počtu odehraných utkání v Barceloně, který mu vydržel do té doby než ho se svými 778 utkáními překonal Messi.

Dohromady ovšem Xavi v Barceloně působil dlouhých 24 let, neboť tam začínal už v týmu hráčů do 12 let. Naposledy byl v Barceloně k vidění v roce 2015 a tentokrát se tak tedy zpátky vrací coby hlavní trenér. Svou trenérskou kariéru začal právě v katarském Al Saddu, se kterým se mu podařilo vyhrát nejen katarský pohár, ale i tamní ligovou soutěž. Dalším úspěchem je pak také to, že tento katarský celek dovedl do semiinále asijské Ligy mistrů.