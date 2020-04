Dohraje se přeci jenom belgická liga? UEFA ji pohrozila, FIFA mezitím přichází s plánem

„FIFA prodlouží aktuální sezonu 2019/2020 na neurčito, přičemž na každé členské zemi bude, kdy přerušené soutěže znovu začnou a kdy skončí,“ informoval o rozhodnutí FIFA vždy dobře informovaný server The Athletic.

Vedení FIFA v čele s Giannim Infantinem tak navazuje na páteční doporučení UEFA svým členským asociacím, aby své ligové soutěže předčasně neukončovaly. Předseda UEFA se v rozhovoru pro ZDF Aleksander Čeferin nechal slyšet, že belgické kluby riskují svou účast v evropských pohárech, pokud tamní soutěž bude trvat na svém předčasném ukončení. A proto tak tedy v Belgii zřejmě ještě své rozhodnutí přehodnotí.

FIFA svým plánem jenom ono doporučení UEFA pouze posvětila. A proč dává všem národním soutěžím volnou ruku v tom, do kdy ročník 2019/20 svých soutěží dohrát? Důvodem je fakt, že v každé zemi probíhá aktuální pandemie koronaviru rozlišně a každá vláda vydává různá opatření. A právě na ně je každá národní fotbalová asociace závislá. Každopádně až to v jakékoli zemi možné, bude tato daná země moct své soutěže dohrát.

Tento plán FIFA pak počítá se změněným letním přestupovým oknem. Těm hráčům, kterým končí smlouva 30. června, budou moct na dočasnou dobu prodloužit svoje aktuální angažmá.

Především největší evropské fotbalové ligy tento plán FIFA přivítaly, neboť tím tak opadl strach z toho, že by se snad měl ročník 2019/20 kompletně anulovat, protože to by pak pochopitelně znamenalo velkou finanční ztrátu pro tyto soutěže. Například anglická Premier League už vypočítala, že za neodehrané, a tím pádem neodvysílané zbývající zápasy, kterých je v tuto chvíli celkem 97, by musela televizním společnostem zaplatit až 762 milionů liber. Podobně by tomu tak bylo i v případě Španělska, Itálie i Německa.

Čeferin: Přerušené evropské poháry by mohly být zrušené

Ve zmiňovaném rozhovoru pro německou televizi ZDF se nechal předseda UEFA Aleksander Čeferin slyšet, že by aktuální přerušený ročník evropských pohárů, tedy jak Ligy mistrů, tak Evropské ligy, mohl být zrušen. Připustil to tak vůbec poprvé od doby, kdy vypukla pandemie koronaviru. Dosud se v UEFA mluvilo o možnostech, jak soutěže dohrát. Třeba o variantě, že by se vše mohlo dohrát na jednom místě a bez diváků.

Potíž je v tom, že ročník Ligy mistrů je přerušen tehdy, kdy se třeba některým účastníkům už podařilo postoupit do čtvrtfinále, některé osmifinálové zápasy však na svůj odvetný duel čekají. V Evropské lize se pak stihly odehrát jen první zápasy osmifinále a v případě souboje mezi Getafe a Interem Milán ani ten. „V tuto chvíli toho moc nevíme. Čekáme na další vývoj hrozné situace ve světě, a hlavně v Evropě. Samozřejmě by bylo mnohem lepší hrát zápasy alespoň za zavřenými dveřmi za přítomnosti televize než nehrát vůbec, ale jsme odkázáni na to, co nám úřady v jednotlivých zemích dovolí," uvedl konkrétně v rozhovoru Čeferin.

Dodal pak, že červenec a srpen jsou posledními měsíci, kdy bude možné přerušený ročník evropských pohárů dohrát. „Pokud by omezení přetrvávala až do září, budeme muset oba soutěžní ročníky zrušit. Nemohou se dohrávat v září nebo říjnu," řekl Čeferin a nastínil tak tím nejčernější scénář pro evropský fotbal.