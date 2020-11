Dojde k úpravě pravidel ve fotbale? UEFA žádá změnu kolem hraní rukou

Jak informuje agentura AP, samotná UEFA nemůže nikterak měnit pravidla fotbalu a tak chce, aby se během listopadu setkali členové pravidlové komise FIFA (IFAB).

Čeferin je přesvědčen, že v poslední době byly nařízeny takové pokutové kopu po hraní rukou, kterému sami hráči nemohli nijak zabránit. "Pokus přesně definovat případy, kdy je zasáhnutí míče rukou přestupkem, vedl k mnoha nespravedlivým rozhodnutím, která se setkala s rostoucí frustrací fotbalové komunity," píše se v Čeferinově dopise adresovaném šéfovi FIFA Giannimu Infantinovi a pokračuje v něm: "Domnívám se, že je možné vzít v úvahu návrat k předchozímu znění pravidel, které IFAB změnila. Tedy že o hraní rukou bude rozhodovat sudí podle svého citu. Stává se totiž docela často, že míč omylem zasáhne ruce nebo paže hráčů."

"V duchu pravidel je pak jasné, že pokud je ruka nastřelena nebo jí hráč zahrál neúmyslně, nemělo by se to trestat. A to kvůli tomu, aby se zabránilo zbytečnému kouskování hry, a především kvůli tomu, aby tyto situace nerozhodovaly o výsledcích zápasů," dodal pak v dopise Čeferin.

Připomeńme, že pravidlo o ruce se změnilo loňský rok v březnu s tím, jak se zavedl systém videorozhodčích v profesionálním fotbale. Právě od té doby se podle slovinského funkcionáře nařizovaly nespravedlivé penalty, kterým se hráči snažili všelijak vyhnout tím, že se dostávali do nepřirozených pozic. To pak mělo podle Čeferina ovlivnit výkony hráčů. Navíc se podle Čeferina stává i to, že sudí neuznávali branky kvůli neúmyslnému hraní horní končetinou.

"Není hanbou připustit, že někdy rozhodnutí učiněná ve prospěch fotbalu nedosahují zamýšlených cílů a měla by být přezkoumána. Rozhodně by to neohrozilo vysoké zásluhy a důvěryhodnost IFAB, jejíž odhodlání chránit a zlepšovat pravidla všichni plně oceňují," uvedl k tomu Čeferin.