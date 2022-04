Duel dvou rozdílných poločasů. Šlágr mezi Plzní a Slavií nakonec skončil smírně

V základní setavě Viktorie Plzeň se pro tento šlágr objevili gólman Staněk a krajní obránce Havel, navzdory tomu, že se oba tito hráči při nedávné reprezentační přestávce zranili. A zatímco na levém kraji obrany Plzně se teprve podruhé představil Santos, jeho slávistickým protějškem na této pozici pak byl Oscar.

První poločas moc fotbalové zábavy skutečně nepřinesl, ani jeden z týmů nezakončil střelou mezi tři tyče, většinou šlo o pokusy zblokované či mířily mimo svatyně. Jedna taková přišla v jedné z mála příležitostí v první pětačtyřicetiminutovce od kopačky Sora, ten však ale v 17. minutě přestřelil. Devět minut na to musel na druhé straně předčasně ze hřiště kvůli zranění Kaša, místo kterého se tak na hřišti objevil Pernica.

Plzeňští fanoušci nemohli být s výkonem svých miláčků v první půli příliš spokojeni, vždyť balón měli po většinu času v držení slávisté, kteří se mohli o poločase pyšnit až osmdesátiprocentním držením míče, nicméně domácí jen trpělivě bránili a do ničeho velkého soupeře nepouštěli.

Plzeňská obrana však bylaa překonána jen krátce po obrátce, konkrétně ve 47. minutě, kdy při protiútoku Pražanů Bah odcentroval zleva do šestnáctky, kde byl Lingr a tomu se svým třináctým gólem v sezóně podařilo otevřít nejen skóre, ale i stavidla pro daleko lepší fotbal, 0:1 pro Slavii.

Západočeši se snažili jít co nejdříve za vyrovnáním a proto v 58. minutě poprvé v zápase vystřelili na branku a to zásluhou Beauguela, jenž to zkoušel ze země nůžkami. Když zbývalo do konce zápasu patnáct minut, plzeňským se nakonec podařilo vyrovnat po rohovém kopu, kdy si na míč nejvýše vyskočil Chorý, 1:1.

Pokud však ale domácí mysleli na nějaký obrat v zápase, v 85. minutě bylo všechno jinak. Takové myšlenky jim totiž tehdy zhatil Bucha, jenž byl po ostrém zákroku na Olayinku po druhé žluté polským sudím Raczkowskim vyloučen. Jinak se ale zápas hrál, oproti podzimnímu vzájemnému duelu, ve větším klidu a příliš emocí v utkání naštěstí vidět nebylo.

Duel nakonec nic moc směrem k boji o ligový titul nenaznačil, skončil nerozhodně 1:1.

Konečný výsledek:

Viktoria Plzeň - Slavia Praha 1:1 (0:0)

Branky: 75. Chorý - 48. Lingr. Rozhodčí: Raczkowski - Siejka, Kupsik - Lasyk (video, všichni Pol.). ŽK: Sýkora, Kopic, Bucha - Lingr, Holeš. ČK: 85. Bucha. Diváci: 11.384

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša (26. Pernica), Hejda, Santos - Bucha, Kalvach - Kopic (61. Chorý), Sýkora, Mosquera - Beauguel (88. Holík). Trenér: Bílek

Slavia: Kolář - Bah, Ousou, Hovorka, Oscar (69. Plavšič) - Traoré (87. Hromada), Holeš - Lingr (72. Schranz), Provod (87. Jurásek), Olayinka (87. Kačaraba) - Sor. Trenér: Trpišovský