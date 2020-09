Duel se Slovenskem blíží. Z české reprezentace však hlásí dalšího pozitivně testovaného

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté, co byl během tohoto týdne zjištěn koronavirus u maséra českého fotbalového národního týmu Eduarda Poustky, kvůli němuž jsou v karanténě také dva hráči a to Patrik Schick s Tomášem Součkem, se v reprezentaci nyní objevil další případ koronaviru. A opět by mělo jít o člena realizačního týmu. Jak však uvedla slovenská hygiena, českým fotbalistům večerní páteční duel se Slovenskem v rámci Ligy národů UEFA povolila nakonec odehrát. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík by ale rád požádal Fotbalovou asociaci ČR o stažení svých hráčů z reprezentace.