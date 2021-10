Duel Slavie s Olomoucí měl dohru. Chuligáni napadli auto funkcionáře Hanáků

Je to o to paradoxní situace, že se skupina slávistických fanoušků rozhodla k chuligánství zrovna po středečním zápase s Olomoucí. Právě tento duel totiž sešívaní vyhráli 1:0 a odčinili tak svým výkonem ty výkony z poslednch kol, kdy ztratili třeba s Českými Budějovicemi a zároveň se po utkání omulvili svým fanouškům za to, že se právě po víkendovém utkání na jihu Čech někteří nezúčastnili tradiční děkovačky.

Tato skupina chuligánů se po zápase rozhodla zaútočit na auto jednoho z olomouckých fotbalových funkcionářů Aleše Škerleho, jenž je obchodním ředitelem. Za tento akt se už stihl na svém twitterovém účtu omluvit slávistický boss Jaroslav Tvrdík. "Po zápase došlo v areálu klubu k napadení vozidla SK Sigma Olomouc a ke zranění jednoho člena tříčlenné posádky, který je ošetřován v nemocnici. Omlouváme se hostům a stydíme se za skupinu osob, jejíž bezprecedentní a netolerovatelné jednání nemá s fanděním klubu nic společného," napsal tam konkrétně.

Jak informuje server isport.cz, fanoušci Slavie měli nejprve obklíčit ono olomoucké vozidlo, ze kterého měl následně vystoupit bezpečnostní technik hanáckého klubu Milan Zapletal. Ten chtěl celou ožehavou situaci vyřešit sám, chuligáni ho ale napadli a z místa ho musela kvůli zranění odvézt sanitka do nemocnice.

„Vše se událo strašně rychle. Skupina lidí, nevíme přesně kolik jich bylo, možná dvanáct, čtrnáct, obklíčila naše klubové auto. Milan z něj vystoupil s tím, že se situaci pokusí vyřešit. Byl však napaden a zbit. Poté ho odvezli do nemocnice, kde ho ošetřili. Bylo tom nějaké šití. Je však v pořádku, je to tvrďák," řekla k celému incidentu mluvčí Sigmy Olomouc Alice Zbraňková.

Deník Právo pak disponuje informacemi, že v napadeném autě Aleše Škerleho byli kromě něj a Zapletala i další dva pracovníci olomouckého klubu. Nikdo zatím neví, proč k tomuto útoku ze strany chuligánů po zápase došlo. „Nevíme, zda šlo o náhodu, či to bylo cílené. Ani nevíme, zda šlo o fanoušky Slavie či někoho jiného," dodala k tomu mluvčí Zbraňková.

Ta mimochodem také potvrdila, že celou záležitost už řeší i policie.

„Věříme, že celý incident bude řádně prošetřen. Děkujeme SK Slavia Praha za vyjádření podpory. Stejně jako ona takovému jednání nerozumíme. Jakékoliv projevy násilí do moderní společnost nepatří a jako klub je kategoricky odsuzujeme," uvedl pak k tomu samotný olomoucký klub na svých webových stránkách.