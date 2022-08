Erik ten Hag po další prohře United otočil: Ronaldo může z Old Trafford klidně odejít

Rozhodně to atmosféře v klubu Rudých ďáblů nepomohlo, když se před začátkem nové sezóny neustále spekulovalo, kam nakonec Cristiano Ronaldo odejde, pokud tedy odejde. A dost možná se to tak podepsalo na úvod Premier League a dvě prohry manchesterského velkoklubu.

Vždyť hvězdný Portugalec se nezúčastňoval předsezónního soustředění kvůli blíže neurčeným rodinným důvodům a právě to je teen důvod podle Erika ten Haga, proč se Ronaldo nemůže v těchto dnech dost dobře integrovat zpátky do týmu.

Informace ze zákulisí od dobře obeznámeného zdroje pak hovoří o tom, že Ronaldo dokonce během tréninků obědvá osamocen a kromě toho několikrát nebyl spokojen s tím, jakým způsobem nizozemský statég trénuje. Podle anglického deníku Daily Mail tak proto není divu, že je v týmu Rudýchďáblů skutečně blbá nálada.

Přestože vedení klubu oficiálně stále tvrdí, že Ronaldo v klubu zůstane i nadále, Erik ten Hag už má na to jiný názor a navíc podle serveru The Athletic může k jeho prodeji dojít v případě, že na Old Trafford přijdou kvalitní útočníci, přičemž se tak hovoří o Mauru Icardim z Paris Saint Germain.