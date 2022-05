Emoce po šlágru v Edenu. Šádek ukazoval prostředníček, Limberského měli napadnout

Živo bylo především mezi střídačkami, kdy ze strany Slavie o sobě dávali vědět hlavně asistenti Pavel Řehák se Zdeňkem Houšteckým. V závěru zápasu pak uviděl červenou kartu i další asistent Jaroslav Köstl. Vůči Plzni po jejich vyrovnání z prapodivné penalty pak vznikla vlna nevole ze strany slávistických fanoušků, na což tedy zmiňovaným prostředníčkem reagoval kontroverzní Adolf Šádek.

Na slavící hlouček plzeňských létaly předměty pomalu všeho druhu, hlavně láhve a kelímky. Podle lahví s vodou se do toho zapojili i ti slávističtí příznivci z VIP sektorů. „Jsme rádi, že některý z předmětů nikoho nezranil,“ reagoval na to v prohlášení plzeňský klub.

Polita pivem pak byla trojice plzeňských náhradníků Káčer, Tvrdoň, Potočný, kteří to schytali za Adolfa Šádka. "Nevhodného gesta litujeme, tato vteřinová reakce se neměla stát. Nenávist a agresi v takové míře jsme ještě nezažili,“ uvedli k tomu Západočeši na svém twitterovém účtu.

Jak pak na svém instagramovém účtu upozorňují slávističní hooligans, zkrátka nepřišel ani David Liberský, jenž se taktéž zapojil do šarvátek v hledišti. „Kromě remízy ze zápasu proti Slavii Praha si odnáší z Edenu z VIP sektoru také pár slušných facek,“ uvádí k tomu konkrétně.

Podle informací deníku Sport měl Limberský schytat několik plivanců, ovšem stadion opustil bez zranění a měl se v klidu vrátit domů. Podle periodika Deník se zatím reakce Limberského nesehnala. Mimochodem, právě Limberský má dlouhodobou pifku na slávistický realizační tým. Limberský měl nyní být v křížku s jedním ze slávistických asistentů Houšteckým a vše měl klidnit paradoxně Šádek. „V covidové době, kdy byly prázdné stadiony, seděl sám v Edenu na protilehlé tribuně a řval na mě, urážel mě. Sehnal jsem si na něj po zápase číslo a vyměnili jsme si názory. On reagoval, že co se děje na hřišti, zůstane tam, řekl jsem OK, necháme to tak. Ale to, jak se na střídačce chová, to je ostuda Slavie, a nejen on,“ nechal se Limberský k Houšteckému před časem.

Není tak rozhodně proto divu, že se k těmto excesům ještě vrátí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. „Teprve se seznámíme s podklady. Zápas ani jednotlivé okamžiky jsem zatím neviděl a nebudu se k tomu v tuto chvíli dál vyjadřovat. Ve čtvrtek se poradíme a rozhodneme se, jak dál," řekl k tomu šéf komise Richard Baček.