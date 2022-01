Eriksen se po srdečním kolapsu pomalu vrací na hřiště. Začal trénovat s rezervou Ajaxu

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Půlroku po srdečním kolapsu, kterým během zápasu Dánska s Finskem na loňském mistrovství Evropy vyděsil nejen fotbalovou veřejnost, se dánský záložník Christian Eriksen pomalu ale jistě dostává do zpátky do hry. V současnosti totiž trénuje s rezervním týmem Ajaxu Amsterdam, klubu, ve kterém v minulosti působil. Podle posledních informací jeho další v kariéře zamíří na Ostrovy, konbkrétně do týmu nováčka z Brentfordu, s nímž se měl už domluvit na spolupráci. Kvůli voperovanému defibrilátoru byl nucen skončit své poslední angažmá v Interu Milán.