Eriksenův návrat k fotbalu potvrzen. Dánský záložník bude hrát za Brentford

Kromě toho, že už v posledních dnech trénoval s B-týmem Ajaxu Amsterdam, tak před tím se devětadvacetiletý Eriksen připravoval i jinde v Evroě a to ve švýcarském Chiassu či v dánském Odense. Podle Eriksenových slov se na posledních trénincích cítil dobře bez jakýchkoli zdravaotních omezení.

"Jsem rád, že mohu oznámit svůj příchod do Brentfordu. Už se nemohu dočkat, až to všechno začne. Doufejme, že se uvidíme co nejdříve," vyjádřil radost nad svým novým angažmá a tudíž k návratu na fotbalové trávníky Eriksen na videu na sociálních sítích.

Příchod do Brentordu, čtrnáctého týmu anglické Premier League, v níž je v této sezóně nováčkem, bude pro něj o to snazší, že tamním koučem je taktéž Dán a to Thomas Frank. S ním se Eriksen setkal již v národním týmu do 17 let. Těším se, až budu zase s Christianem spolupracovat. Od chvíle, co jsem ho naposledy vedl, uběhl nějaký čas. Tehdy mu bylo šestnáct a stal se jedním z nejlepších záložníků v Premier League. K tomu vyhrál řadu trofejí v Evropě a stal se hvězdou dánské reprezentace," sdělil k příchodu dánského fotbalisty Frank a pokračoval: "Využili jsme šanci přivést do Brentfordu hráče světové třídy. Netrénoval sice s týmem sedm měsíců, ale odvedl hodně práce sám. Je fit, jen ho potřebujeme dostat do zápasové kondice. Těším se, až ho uvidím s ostatními hráči, a věřím, že se dostane zpět na nejvyšší úroveň."

Kromě návratu na klubovou úroveň pak samotný Eriskem uvažuje o návratu do reprezentace, za kterou by opět rád nastupoval. Konkrétně se by se chtěl objevit i na letošním mistrovství světa v Kataru. Mimochodem, co se týče jeho působení v Premier League, tak tam už jednou působil a to v Tottenhamu. Za tento londýnský celek odehrál celkem 305 zápasů.

"Christian ve své nejlepší formě umí dirigovat hru. Volí správné přihrávky a je hrozbou pro soupeře. K tomu výborně zahrává standardní situace. Je to hráč, kterému můžete dát míč a on vyřeší všechny problémy, které má před sebou. Do klubu přinese také zkušenosti z vrcholového fotbalu. Věřím, že bude mít velký vliv jak v kabině, tak na hřišti," vyjmenovával kouč Brentordu Frank silné stránky Erisksena, které by mohly jeho mužstvu pomoci.