Sparta v Bělehradě neuspěla a končí v Evropě. Slavia v Edenu mířila za postupem

Duel v Bělehradě začali za mohutného ohňostroje u stadionu Partizanu domácí aktivněji než dotahující sparťané. Po šesti minutách už mohli jít do vedení, kdyby ovšem bránící Vitík netečoval Gomesovu střelu mimo sparťanskou svatyni. co se ale nepodařilo domácím v šesté minutě, stalo se tak v minutě sedmé. Tehdy pišel po souboji se Zdjelarem o míč Sáček, následně se balón dostal opět ke Gomesovi a tomu se už tentokrát gólmana Holce překonat podařilo, 0:1 pro Partizan Bělehrad.

Za chvíli to mohlo být hned o dvě branky, Vitík si při "malé domů" málem dal vlaastní gól. Na poslední chvíli se ale na roh dostalo dostat balón Holcovi. Když se psala 24. minuta, druhý gól Sparta opravdu inkasovala. V domnění, že to bude odkop od brány pouštěl Krejčí mladší balón do zámezí, jenže nakonec sudí rozhodli o domácím rohu a právě z něj Jojič nacebntroval ke Gomesovi a ten se zapsal do střelecké listiny podruhé v zápase, 0:2.

"Vstoupili jsme do utkání tím, že jsme si góly dali svým způsobem sami. Ať už je to z našeho autu, který jsme rozehráli tak, jak jsme ho rozehráli, a soupeř nám z toho dal gól. Pak roh, který podle mého názoru vůbec neměl být. Mohlo se to vyřešit úplně jiným způsobem," komentoval výkon svých svěřenců v rozhovoru pro ČT sport kouč Pavel Vrba.

"Hlavní bylo, abychom udrželi nulu, což se nám nepovedlo. Ze začátku jsme dostali dva blbé góly. Pak už se třígólové manko ze součtu dvou zápasů těžko dohánělo," doplnil ho pak Hložek.

Vedení to molho být dokonce třígólové, kdyby ale předtím nebyl pískán ofsajd. Za chvíli tu byl Menig s rychlým brejkem, jenž ale byl zakončen střelou vedle. Sparťané svým výkonem v první půli jen navázali na své nepovedené vystoupení před týdnem doma a opět nedokázali vystřelit na branku.

Po obrátce byl jejich výkon sice lepší, ale dlouho jim trvalo, než se dostali do pořádné šance. To po hodině hry mohl Markovič opět vyzkoušet gólmana Holce, ten třetí gól nepřipustil. V 65. minutě šli domácí do deseti poté co byl za simulování ve vápně vyloučen po druhé žluté Gomes. I v oslabení ale zahrozili, Menig byl opět v brejkové příležitosti, tentokrát ale střílel nad.

Pak se konečně ke slovu přihlásili hosté. Nejprve hledal někoho před brankou centrem Hancko, ale tehdy se k zakončení nikdo nedostal. V 85. minutě se Pražanům podařilo snížit zásluhou Hložka po rohovém kopu. Bylo to ale příliš pozdě a proto tak sparťané skončili v pohárové Evropě. "Je škoda, že jsme kontaktní gól nedali dřív. Možná jsme mohli v závěru, kdy jsme si vytvořili nějaké šance, zápas víc zdramatizovat," mrzelo po zápase Vrbu.

"Neřekl bych, že jsme frustrovaní, ale samozřejmě zklamaní po té prohře i výkonu. Musíme se soustředit na další zápas. V neděli se Zlínem musíme vyhrát a najet na vítěznou vlnu," ví Hložek.

Slavia po týdnu zopakovala stejný výsledek. I díky dvěma brankám Sora opět porazila Fenberbahce

Prakticky podobným velice slušným výkonem, kterým se Slavia prezentovala před týdnem v bouřlivém Istanbulu, kde nakonec vyhrála 3:2, se představila i nyní doma v Edenu. Navíc je hnalo přes 10 000 fanoušků, kteří ještě navíc podpořili v současném rusko-ukrajinském konfliktu Ukrajinu a to jednak zpěvem písně Karla Kryla "Bratříčku, zavírej vrátka" a jednak děkovačkou, kde podpořili nahlas Ukrajinu a pak i své dva ukrajinské legionáře. Při nástupu pak měli slávisté na sobě speciální žlutá trička.

Jen ze slávistických Ukrajinců Taras Kačaraba byl trenérem Jindřichem Trpišovským pro tentokrát vybrán do role kapitána. Slávisté si šli od začátku za postupem do osmifinále, už po 27 minutách vedli 2:0 zásluhou branek Schranze a Sora. Do konce první půle se sice podařilo snížit Mert Hakan Yandasovi, ovšem po přestávce se opět prosadil rychlík Sor, pro nějž to byl první velký zápas na evropské scéně. Protože se v závěru trefil už jen hostující Berisha. Po další výhře 3:2 nad Fenerbahce se tak Slavia může těšit na páteční los osmifinále Evropské konferenční ligy.

Konečné výsledky odvetných play-off zápasů Evropské konferenční ligy (24.2.2022):

Partizan Bělehrad - Sparta Praha 2:1 (2:0)

Branky: 7. a 24. Gomes - 85. Hložek

Slavia Praha - Fenerbahce Istanbul 3:2 (2:1)

Branky: 27. a 63. Sor, 19. Schranz - 39. Yandas, 90. Berisha