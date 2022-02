Slavia zvládla před bouřlivou atmosférou duel v Istanbulu. Sparta s Partizanem padla

V tradičně bouřlivé turecké atmosféře, na hřišti Fenerbahce Istanbul, se poprvé letos na jaře v rámci Evropské konferenční ligy představila pražská Slavia. Ta se ale z této atmosféry nikterak naštěstí nerozklepala, první poločas byl po většinu času opatrný z obou stran a bylo postupem času znát, jak jde výkon sešívaných k radosti českých fotbalových fanouěků nahoru. Poprvé se o tom mohli přesvědčit po dvaceti minutách hry, kdy se k sólové akci rozhodl Tomáš Holeš, jenž vyšachoval hned trojici bránících hráčů, ovšem nejprve ho gólman Bayindir vychytal a z následné dorážky branku minul.

Zlepšující výkon Slavie v prvním poločase vyvrcholil gólem do šatny, když těsně před přestávkou uzamkli Pražané istanbulského soupeře bv jeho pokutovém území vysokými balóny ze strany na stranu, následně Plavšič sice křížem trefil protější tyč, k odraženému balónu se ale naštěstí dostal Traoré a ten už zamířil nekompromisně přesě, 1:0 pro Slavii.

Že se výkon domácích jejich fanouškům nelíbil, bylo zjevné z mohutného pískotu při odchodu hráčů do kabin.

Na začátku druhého poločasu byli isstanbulští o něco lepší, vytvořili si i první velkou šanci, když Valencia trefil tyč a pak z dorážky Yandas těsně přestřelil Mandousovu branku. Jenže za chvíli se přeci jenom fotbalistům Fenerbahce podařilo vyrovnat. Kadioglu se nejprve zbavil Lingra a Schranze ,aby pak sklepnul balón pod sebe na Pelkase a ten plnohodnotně využil nedoruzemění mezi Holešem a Traorém, 1:1.

Lepší odpověď si pak ale čeští fotbaloví fanoušci nemohli přát. Čtyři minuty na to nejprve vrátil slávistům vedení Oscar, který se trefil nádherně utaženou placírkou ke vzdáenější tyči. Ani ne minutu na to pak krátce po rozehrávce vyšel brejk Lingera a ten tak zvýšil na 3:1.

A už tu byl zasse ten pískot z tribun. V závěru nakonec Kadoglu jen snížil, když nejprve obešel Sora trápícího se s křečemi a když pak jeho prohektil ztečoval nešťastně Olayinka, jenž mimochodem nečekaně nosil kapitánskou pásku.

Na víc už se naštěstí domácí nezmohli, přestože v úplném závěru už očivdně Pražanům došla šťáva. Přesto se moohou radovat z poměrně nečekaně výtečného výsledku a zaskakující kouč Jaroslav Köstl, jenž nahradil nemocného Jindřicha Trpišovského,. tak svému šéfovi taktéž udělal radost.

Sparta se střelecky neprosadila. Prohrála 0:1 a postup si musí uhrát v Bělehradě

Daleko hůře se dařilo Spartě, od které se čekalo spíše, že by nad svým soupeřem Partizanem Bělehrad mohla doma uspět. Jenže už od úvodních minut bylo jasné, jakým směrem se ten zápas bude ubírat. V prvních minutách totiž měli bělehradští hned několik střeleckých možností, Holce se ale tehdy nepodařilo překonat ani Markovičovi zpoza vápna, ani poté Menigovi. Následně se na druhé straně podobně dařilo Karabcovi, jenž gólmana Popoviče nepřekonal ani v 15. minutě po volném přímém kopu, jenž mířil jen těsně mimo.

Aniž by to tehdy sparťané tušili, byla to jejich poslední velká šance v tomto zápase. Většina zápasu se totiž odehrávala spíše ve středu hřiště a přestože svěřenci kouče Pavla Vrby snažili dostat se nějak přes hostující defenzivu, jejich snažení bylo marné.

A tak až 78. minuta všechno rozhodla, když Zdjelar nacentroval dalekonosný balón naprosto přesně na Meniga, jemuž už stačilo jen přehodit vyběhnutého Holce, 0:1. Za chvíli navíc mohl vedení navýšit Jojič, ale ten naštěstí pro Spartu, i když byl sám před gólmanem Holcem, neskóroval. Protože se pak v závěru nepodařilo vyrovnat po hodovém kopu, kdy se do šance zakončit na zadní tyči dostali Panák i Pavelka, bylo jasné, že Sparta domácí zápas prohraje.

Evropská konnferenční liga - 1. kolo vyřazovací části (17.2.2022):

Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha 2:3

Branky: 58. Pelkas, 83. Kadioglu - 45. Traoré, 62. Oscar, 64. Lingr

Sparta Praha - Partizan Bělehrad 0:1

Branka: 78. Menig