Historický postup do semifinále se nekoná. Slavia doma na Feyenoord nestačila

Slávisté samozřejmě věděli o co hrají a chtěli za svým snem jít již od úvodního hvizdu. Už v první minutě totiž zahrozil Sor, jenž mířil k bližší tyči, ovšem na gólmana Marciana nevyzrál. Prakticky záhy tu byli hosté se svou první možností, do které jim pomohli obránci Slavie svou nedomluvou, především Talovjerov. Nigérijský útočník Feyenoordu Dessers se rázem objevil sám před Mandousem a svou brankou pak navázal na podzimní vzájemný zápas v Edenu (2:2), kde se postaral o oba góly.

Pražané ale naštěstí na vyrovnání nemuseli čekat nikterak dlouho. Ve 14. minutě k němu došli taktéž po chybě obrany, tentokrát tedy té hostující. Kökcü tehdy dával malou domů ke svému brankáři, jenže nedal do ní dostastečnou razanci a tak se k míči dostal Traoré, jenž gólmana bez problémů Marciana obešel a vyrovnal tak tedy na 1:1.

V následujících minutách už se přeci jenom na hřišti hrálo o něco klidněji. Větší vzrušení přinesla 25. minuta, kdy se do brejové příležitosti dostal Olayinka, jenž však celou akci zakončil pádem v šestnáctce. Sudí ale žádný faul na penaltu neviděl a hra tak pokračovala. Pražané mohli být rádi, že do šaten odešli za remízového stavu, jelikož ke konci půle měli hosté hned dvě šance. Nejdříve byl blízko k dalšímu gólu Dessers, ovšem tentokrát proti němu výtečně vystoupil Mandous. Po následném rohu se pak k zakončení dostal Nelson, ale ten také neuspěl.

Zatímco na straně Pražanů byla v prvním poločase k vidění velké tempo a aktivita, druhý poločas už z jejich strany tolik povdený nebyl. Prakticky od návratu na hrací plochu, jakoby se jen těžko dostávali právě do toho tempa, v jakém byli v tom prvním dějství. Navíc vše vyvrcholilo v 59. minutě, kdy při rozehrávce hrubě chyboval gólman Mandous, jenž si trefil svou stojnou nohu a míč tak nabídl Dessersovi, jenž opět v Edenu skóroval, 1:2 pro Feyenoord. Mandouse, který by se tehdy raději neviděl, bylo líto všem a dokonce i rozhodčímu Aytekinovi, který ho šel utěšovat.

Jakkoli se postupem času snažili svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského vyrovnat, byla spíše na jejich hřeb vidět značná nervozita. Při rozehrávkách několikrát tuhla krev v žilách nejednomu slávistickému fanouškovi, samotným fotbalistům tekly nervy, když bylo vidět jak si vyměňují názory Traoré s Talovjerovem.

A skoro to nemohlo skončit jinak, než třetí přesnou trefou Feyenoordu, která přišla v 78. minutě. Tehdy slávisté chybovali pro změnu ve středu hřiště, následně se míč dostal k Hendrixovi, jenž k brejku rychlíka Sinisterru a právě on dal definitvně poslední hřebíček do slávistické rakve.

Zmar Slavie ke konci zápasu už jen dokumentoval Kačaraba, který zastavil faulem unikajícího Desserse a ukrajinský obráce Pražanů nemohl uvdět nic jiného než červenou kartu.

Kromě toho, že tak tedy po prohře 1:3 v Edenu Slavia nepostupuje do semifinále a přijde o prémii ve výši 48,8 milionu korun ze strany UEFA, snížila se taktéž výrazně šance na to, že by pro příští ročník evropských pohárů mělo Česko k dispozici pět účastnických míst.

Konečný výsledek odvety čtvrtfinále fotbalové Evropské konferenční ligy (14.4.2022):

Slavia Praha - Feyenoord Rotterdam 1:3 (1:1)

Branky: 14. Traoré - 2. a 59. Dessers, 78. Sinisterra. Rozhodčí: Aytekin - Dietz, Schaal (všichni Něm.). ŽK: Köstl (asistent trenéra), Traoré - Kökcü. ČK: 90.+4 Kačaraba (Slavia). Diváci: 19 370 (vyprodáno). První zápas: 3:3, postoupil Feyenoord.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Bah, Ousou (77. Ševčík), Kačaraba, Oscar - Traoré (89. Tecl), Talovjerov - Schranz (77. Plavšič), Lingr (82. Samek), Olayinka - Sor. Trenér: Trpišovský

Feyenoord: Marciano - Geertruida (83. Pedersen), Trauner, Senesi, Malacia - Kökcü, Aursnes - Nelson (67. Hendrix), Toornstra (55. Walemark), Sinisterra (83. Linssen) - Dessers. Trenér: Slot