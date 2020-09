Expert O2 TV sport ve studiu v přímém přenosu zkolaboval. Svěcený pohotově zareagoval

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Kritická situace se v pražském Edenu odehrála v pátek večer ještě před začátkem předehrávky 4. kola Fortuna ligy mezi Slavií a Teplicemi. Tento duel vysílala O2 TV sport a jako již tradičně, i tentokrát to bylo s předzápasovým programem. O ten se ve studiu přímo v Edenu starali zpočátku moderátor Petr Svěcený a expert, kterým byl bývalý hráč Teplic Antonín Rosa. Přestože zpočátku odpovídal na otázky moderátora normálně, právě jeho postihl náhlý kolaps. Zavrávoral a málem spadl, díky pohotové reakci Petra Svěceného se ale tak nestalo. Následně si ho vzali do péči lékaři, kteří ho odvezli na vyšetření do nemocnice.