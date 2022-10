Explzeňský fotbalista David Limberský v problémech. Je obviněn z vydírání

Jak článek serveru Novinky.cz píše, všichni čtyři obvinění včetně Davida Limberského měli vyhrožovat dokonce se střelnou zbraní muži z Karvolarska, jenž měl dlužit Limberskému čtyři miliony korun. Právě tuto částku měl exfotbalista tomuto muži poskytnout za účelem nákupu počítačů, které měly sloužit k těžbě kryptoměn.

Jiří Kozina, jenž je dozorujícím státním zástupcem v tomto případu nechtěl nikterak přiblížit zda se mezi obviněnými skutečně objevuje i jméno Davida Limberského, potvrdil však, že se jedná o vydírání. „Okolnosti vyšetřovaného případu nejsou takové povahy, aby to odůvodnilo zveřejnění zejména osobních údajů osob, které v případu figurují,“ nechal se slyšet pouze Kozina, podle kterého se další podorobnosti veřejnost dozví v tiskové policejní zprávě.

Policejní mluvčí Jan Kopřiva k tomu ještě dodal také, že se případ týká čtyř obviněných ve věku 37, 39, 46 a 48 let, přičemž devětatřicetiletý muž byl měl v minulosti k dispozici onu výpočetní techniku sloužící k těžbě kryptoměn. „Hrozí jim až osm let vězení,“ zakončil žalobce.

Podle deníku Právo a jeho dobře informovaného zdroje se inkriminovaný incident měl odehrát před dvěma týdny v nejmenované karlovarské kavárně, kde měl byl onen vydíraný muž pozván ze strany Limberského na schůzku. Kromě exfotbalisty tam ale něj čekali ještě další tři muži. Limberský měl muže konfrontovat s tím, že není spokoje s výsledkem těžby, který si představoval jinak. Muž měl na exfotbalistovy požadavky reagovat negativně a nabídnout mu "těžební nástroje", v tu chvíli došlo k eskalaci.

Limberský měl na muže pokřikovat, že ho okradl a chce tak vrátit peníze. Ze salonku, kde se setkáni konalo, pak odešli ostatní hosté a to na rozkaz jednoho z obviněných, jenž pak měl k vydíranému muži přisednout, vytáhnout pistoli a tou ji nejprve udeřit do zátylku poškozeného. Pak měl pisoli přiložit k jeho hlavě a několikrát se ptát, kdy peníze vrátí. Odpobvěď nakonec zněla, že do konce listopadu a mužže tak ak čtveřice nechala odejít.

Sám Limberský se k tomuto případu zat´m médiím nijak nevyjádřil, jeho obhájce jen odkázal na mlčenlivost a tak to vše ponechá zatím bez komentáře.