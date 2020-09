Exsparťanský rebel Hašek promluvil otevřeně o jeho vztazích s vedením Letenských

Vyšlo najevo, že Hašek mladší dostal během svého působení ve Spartě, kam přišel v prosinci 2018 z Bohemians 1905, několik finančních pokut. Například se tak stalo v případě, kdy si rodák z Liberce obul kopačky s jinou značkou a nikoli s oficiálním sponzorem klubu a nebo také tehdy, kdy si nevyzvedl sporttester. Za to mimochodem musel zaplatit 75 000 korun.

Vztah mezi ním a klubem tak tedy už nebyl dobrý delší dobu a vše vyvrcholilo v lednu 2020, kdy s klubem neodcestoval na zimní soustředění poté, co mu nevyšel zmiňovaný přestup do Izraele. Podle Sparty se jednalo o hrubé porušení smlouvy z jeho strany a proto mu tak heozila další pokuta. Jak ale nyní říká Hašek, od sportovního ředitele Tomáše Rosického prý tehdy slyšel, že má na výběr a že tedy může odjet na soustředění do Španělska, ale také nemusí. Sám Rosický toto tvrzení popírá.

"Byla to absolutní dehonestace. Jako za komunistů, když potřebovali zdeptat disidenty... Sparta napsala prohlášení o tom, že jsem neodcestoval na soustředění způsobem, který téměř zcela zavíral možnost pozdějšího smíru. K tomu přidala pokutu 300 tisíc korun," nechal se slyšet ve svém nejnovějším rozhovoru Hašek, jenž pak prozradil jak to bylo s jeho neuskutečnitelným přestupem do Haify. Tam mohl přestoupit po přerazení do sparťanského B-týmu, vše ale ztroskotalo na výši platu: "Částka ve smlouvě, kterou mi poté v klubu nabídli, byla o víc než padesát procent nižší než spodní hranice ústně dohodnutého rozmezí. Haifa pak zveřejnila, že jsem si měl říct o dvacet procent víc, než bylo dohodnuto, což byla lež, kterou ovšem převzala česká média," řekl.

Prozradil také, proč pak nechtěl nastupovat za rezervní sparťanský tým. "Věděl jsem, že se mě tam klub chystá držet do konce smlouvy jakožto odstrašující případ. Kontaktoval jsem svou právničku a po poradě s ní následně zaslal vedení Sparty dopis, že tento stav může vyústit v jednostranné ukončení smlouvy. V třetiligovém béčku mi nebylo umožněno vykonávat svou profesi, já měl kontrakt pro profesionála," řekl konkrétně Hašek.

Toho nakonec sparťanský klub zažaloval, protože je podle něj hráčova bžeznová výpověď neoprávněná a chtěl by tak po něm 55 milionů korun za náhradu škody. Ovšem i Hašek podal žalobu na svého bývalého zaměstnavatele. "Požaduji od Sparty odškodné ve výši šesti milionů korun, protože mi neumožnila vykonávat mou profesi. Plus úroky. Podle mé právní zástupkyně Sparta tím, že nepřijala návrh, abych byl přeřazen zpět do A-mužstva, porušila předpisy FIFA. Ty podle ní stojí zcela na mé straně," sdělil Hašek.

Spor mezi oběma stranami už začátkem září řešil sbor rozhodců Fotbalové asociace ČR, verdikt ale zatím není znám. "U soudu vypovídali mnozí lidé, někteří řekli, jak to skutečně bylo, jiní, nebudu je jmenovat konkrétně, pravdu nemluvili," ohlédl se Hašek za úvodem soudního řízení, které zdaleka neskončilo.

I proto se k novým výrokům Martina Haška mladšího nyní Sparta nechtěla nijak vyjadřovat. "Sparta i M. Hašek měli možnost uvést argumenty a obhájit své kroky před Sborem rozhodců. Klub to v dostatečné míře učinil a nepotřebuje tedy věc nyní komentovat ve veřejném prostoru. To by bylo vytvářením nátlaku na SR FAČR v rozhodovacím procesu. A takový nátlak vytvářet nebudeme," uvedl k tomu všemu na svém twiterovém účtu mluvčí Sparty Ondřej Kasík.