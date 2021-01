Fanoušci chtějí po Tvrdíkovi čínskou nebo ruskou vakcínu. Jen aby mohli na Leicester

Není divu, že by rádi v únoru slávističtí fanoušci přímo z hledišť podpořili své fotbalisty v play-off Evropské ligy. Vždyť soupeřem Pražanů je anglický Leicester a cesta do Anglie by byla jistě velikým zážitkem pro každého. V době koronavirové je ale fotbal s diváky v hledišti pro zatím nemyslitelný. I proto teď někteří fanoušci apelují na Tvrdíka, aby zajistil pro fanoušky čínskou, nebo klidně ruskou vakcínu. „Apeluji na pana Tvrdíka, aby dovezl 25 000 dávek čínské vakcíny CoronaVac, daroval je permanentkářům a my tak mohli na Slavia - Leicester. Konec hlášení," napsal fanoušek Slavie pod nickem "Jan" slávistickému bossovi. Mimochodem, jak sám hlásá, hrdý držitel sezónní slávistické vstupenky.

„Klidně Spustnik," přidává se další ze slávistických příznivců. Klidně by tak se nechal naočkovat Sputnikem, přestože je u nás ruská vakcínu zpochybněna. Těžko ale říct, zda to myslí jako vtip jako někteří mnozí další.

Co se týče čínské vakcíny, ani u ní by převoz do Česka nebyl jednoduchý, i když třeba do Maďarska byla čínská vakcína převzena bez větších potíží.

Šéf Slavie Tvrdík se ale nenechal a ví, že do Česka přijdou jedině takové vakcíny, které jsou určeny pro země EU. „Rádi bychom jako klub zaplatili vakcínu pro všechny permanentkáře, kdyby nám ji někdo z těch výrobců, jejichž vakcíny se smějí používat v EU, prodal," napsal v reakci na fanouškovské výzvy.

Připomeňme, že dosud byly Evropskou komisí a Evropskou lékovou agenturou pro země EU schváleny vakcíny od společností Pfizer/BioNTEch a Moderna. V současnosti se v Česku jedná o tom, že by mohli být do budoucna zvýhodněni ti, kteří už by byli naočkováni. Co je ale pravděpodobné, tak to, že mnohé firmy, a tedy i fotbalové kluby, budou usilovat o náup vakcín pro své zaměstnance. Stále ale není jasné, jak rychle to bude na pořadu dne.

Nicméně do hledišť se čeští fotbaloví fanoušci jen tak nedostanou a to především proto, že když byl v Česku jakýkoli náznak jakéhokoli rozvolnění opatření, dostalo se Česko rázem na přední pozice v žebříčku podle počtu nakažených a tedy i žebříčku zemí ohrožených nejvíce zdravotnickým kolapsem.

Přestože je kolem očkování v Česku chaos a očkovaní byli někteří i přednostně a někteří jenom proto, že šli kolem nemocnic, jsou vakcíny v Česku především momentálně určeny pro lidi z "první linie" a seniory nad 80 let.