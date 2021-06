Favorité z Itálie udolali Rakušany až v prodloužení a postoupili do čtvrtfinále

Že to nebudou Italové v osmifinále hraném v londýnském Wembley nikterak jednoduché, to se ukázalo po úvodním oťukávání z obou stran. Jako první se do příležitosti dostávali Rakušané, ale všechno nakonec skončilo Arnautovičovým útočným faulem na hranici italské šestnáctky. V 11. minutě se dostal do šance v úvodu aktivní Spinazzola, ovšem ten střílel mimo.

Za chvíli to byl opět Spinazzola, který se tentokráte vyskytl v roli nahrávače, když přenechal balón Barellovi, jenž se rozhodl ke střele šajtlí. Gólman Bachmann nakonec musel tento pokus vykopnout do bezpečí špičkou své kopačky. Přestože tehdy měla Itálie daleko více ze hry, dokázali se Rakušané dostat taktéž ke střele, konkrétně se do zakončení z dálky dostal po míči za obranu Arnautovič, ale ten vystřelil vysoko nad. Dalším, kdo mohl jako první v tomto zápase skórovat, byl Immobile, ale ten doplatil na nezvládnuté zpracování míče ve 26. minutě a obránce Alaba tak tehdy měl jednoduchou práci dostat míč mimo nebezpečí.

Když se zdálo, že jakoby oba týmy v první půli pomalu usínaly na vavřínech, přišla na řadu 32. minuta. To se totiž ke střele ze zhruba 25 metrů rozhodl Immobile, který nakonec Rakuššany pořádně vystrašil, neboť právě tato jeho střela zamířila do spojnice břevna a tyče. V závěru prvního dějství se po pauze předvedl svým zakončením opět Spinazzola, ale na gólmana Bachmana si tehdy svou ukrytou střelou nepřišel.

Po příchodu z kabin sice mírně aktivněji začali favorité z Apeninského poloostrova, postupem času ale byla na Rakušanech vidět, že si řekli, že nemají co ztratit a dostávali Italy pod tlak. Nejprve Alaba zahrával z hranice šestnáctky volný přímý kop a jen těsně italskou branku přestřelil. Poté Alaba musel zabraňovat nabíhajícího Domenica Berardiho v rakouském předbrankovém prostoru.

A pak tu byla další příležitost Rakouska. To se Arnautovič z pravé stran rozhodl prozkoušet brankáře Donnarummu. V 65. minutě se dokonce největší rakouské hvězdě podařilo hlavičkou i rozvlnit síť a i když se zprvu žádný ofsajd nemával, systém VAR mírné porušení ofsajdového pravidla odhalil a rakouská radost byla rázem ta tam. Za chvíli ale byli Rakušané oopět v italském pokutovém území, kde vše nakonec skončilo zákrokem na Lainera a i když se pak dožadovali naši jižní sousedé penalty, nedočkali se jí.

Jak se blížil konec základní hrací doby, dostávali se ke slovu zase Italové. V 82. minutě se pro zakončení nůžkami rozhodl Verratti, ale nezadařilo se. Do hvizdu sudího se stav nezměnil i přes větší italskou převahu a tak se za bezbrankového stavu šlo do prvního prodloužení na tomto Euru.

V něm už se fanoušci gólové radosti dočkali. Nejprve ti italští, protože už po pěti minutách tohoto prodloužení otevřel skóre Chiesa, 1:0. A druhou branku pak v závěru první části prodloužení ještě přidal z přímého kopu Insigne.

Rakušané ale hráli sympaticky dála v žádném případě zbraně neskládali. A zasloužená odměna proto přišla. Nejprve sice ještě Sabitzer ve své možnosti úspěšný nebyl, ale pak zahrávali Rakušané rohový kop, po kterém se k míči u bližší tyče dostal Kalajdžiš a milimetrově přesnou hlavičkou ještě utkání zdramatizoval, 2:1.

Protože se ale ani jednomu týmu už stav změnit nepovedlo, mohli se po skončení zápasu naplno zaradovat z postupu Italové.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 - konečný výsledek (26.6.2021):

Osmifinále:

Itálie - Rakousko 2:1 po prodloužení (0:0, 0:0)

Branky: 95. Chiesa, 105. Pessina - 114. Kalajdzic