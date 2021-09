FIFA na příští čtvrtek svolala kritiky k debatě o možném konání MS každé dva roky

Připomeňme, že vedle Arséna Wengera je pro zkrácení intervalu mezi fotbalovými MS ze čtyři na dva roky je i samotný šéf FIFA Gianni Infantino. Samotná FIFA si již tento návrh nechala odsouhlasit a to ne ledaským, ale hned několika fotbalovými hvězdami a mistry světa, kteří se zúčastnili nedávné dvoudenní konference konající se v Kataru. Kromě toho si také nechala FIFA vypracovat průzkum na toto téma mezi několika fanoušky v několika vybraných zemí.

Proti tomuto jednání ze strany FIFA se ozvala hráčská unire FIFPro a právě ona se bnyní může stát jedním z účastníků "nové fáze konzultací", jak nadcházející on-line schůzku konající se příští čtvrtek popsala sama FIFA. Podle ní se této schůzky může účastnit všech 211 členských zemí FIFA.

Nejhlasitějším odpůrcem návrhu Arséna Wengera je Evropská fotbalová unie UEFA, která dokonnce před několika dny hrozila možným bojkotem tohoto projektu. A nesouhlasně se ke změně intervalu mezi jednotlivými světovými šampionáty vyjádřil i CONMEBOL sdružující jihoamerické fotbalové asociace. Přestože země z těchto kontinentů bývají nejúspěšnějšími na světových šampionátech, členské země těchto asociací netvoří v celkovém součtu ani jednu třetinu všech svazů tvořící FIFA.

Zatímco hlasy pro projekt zmiňují, že v takovém případě budou moct hrát hráči a týmy významná utkání každé dva roky (tedy častěji než dosud), nebude díky tomu nouze o talentovanější fotbalisty po celém světě a že rozvojové programy FIFA budou mít daleko více financí, hlasy proti zase hovoří o ztrátě významu MS, o přetížení fotbalistů, kteří mají už tak nabitý program každý rok či o ztrátě rovnováhy mezi jednotlivými domácími soutěžemi a těmi mezistátními. Hlavně se ale mluví o možném snížení prestiže v případě kontinentálních šampionátů, jakými jsou mistrovství Evropy či Copa América.

O tom všem se ve fotbalovém zákulisí debatuje v době, kdy se jedná o revizi mezinárodního kalendáře stanovující uvolnění hráčů z klubů na mezistátní zápasy.

Připomeňme, že současný kalendář platí do roku 2024 a že v něm platí to, že hráči cestují minimálně vždy čtyřikrát do roka na reprezentační srazy. Právě takovýto kalendář je už podle mnohých přežitkem a FIFA se tak rozhodla pro jeho efektivitu umístit do jednoho bloku v říjnu kvalifkaci na miniturnaji.