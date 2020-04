Fotbal v Německu už za měsíc? Vedení dvou tamních nejvyšších soutěží o tom uvažuje

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Fotbaloví fanoušci by už se nemuseli příliš dlouho dívat jen na soutěže v Burundi, Nikaragui, Tádžikistánu a v Bělorusku. Už za měsíc by se mohly dočkat dost možná návratu jedné z největších evropských fotbalových národních soutěží a to konkrétně německé Bundesligy. Orgán, jenž má na starosti jak první, tak druhou Bundesligu, totiž vážně uvažuje o tom, že by se o víkendu 9. a 10. května tyto německé soutěže mohly znovu rozběhnout.