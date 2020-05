Fotbal v televizi ještě před restartem ligy. Ve hře jsou přípravné zápasy v Benešově

"Jsme opravdu rádi, že jsme dostali nabídku k turnaji, který nám zajistí deset zápasů s velmi kvalitními soupeři, s nimiž bychom se střetli za normálního režimu soutěže. Navíc se hraje formou turnaje, což tomu dodá další náboj. Pro kluky je to určitě lepší než pouze trénovat, nebo hrát obyčejná přátelská utkání," řekl k chystané přípravě třetiligovýcch klubů pod názvem "Letní liga" asistent trenéra rezervy Bohemians 1905 Jakub Káš pro klubový web.

Turnaj by se měl hrát systémem každý s každým doma a venku. Ještě před restartem ligy 25. května by se měl uskutečnit otevírací zápas tohoto turnaje v Xavěrově, kdy se rezrva Slavie utká s Táborskem. Závěrečné 10. kolo tohoto přípravného zápasu by pak mělo být na programu začátkem července.

"Z důvodu pandemických opatření se zápasy budou hrát minimálně na začátku s velkou pravděpodobností bohužel bez diváků. Proto jsme rádi, že jsme dohodli pro tuto soutěž podporu partnera TVCOM a díky tomu budou zápasy přenášeny online," řekl k podrobnostem tohoto turnaje benešovský předseda Tomáš Novák. "V jednání je dokonce i přímý přenos vybraného zápasu na ČT Sport, zřejmě u nás v Benešově," doplnil ho jednatel Krel Soukup ze spolupořádající agentury Sports Lovers.

Tzv. Letní liga byla vytvořena pro třetiligové týmy i z toho důvodu, že jim už sezóna předčasně skončila, neboť v Česku fotbalové soutěže od třetí ligy níže Fotbalová asociace ČR nechala kvůli pandemii ukončit.