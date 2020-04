Fotbalista Coman zaplatí Bayernu přes milion, na trénink přijel ve špatném autě

Sponzor Bayernu poskytuje každému hráči vlastní vůz, přesto Comanův prohřešek není první tohoto druhu. Podle listu Bild nedávno v jiných značkách dorazili i další hráči, například Niklas Süle ve ferrari či Brazilec Philippe Coutinho v mercedesu.

Již v lednu proto sportovní ředitel Bayernu Hasan Salihamidžič varoval hráče, že zaplatí pokutu 50.000 eur, pokud sponzorskou smlouvu poruší. Třiadvacetiletý reprezentační záložník Coman, jenž přijel ukázat svůj McLaren 570S Spider, chybu uznal.

"Omlouvám se klubu i Audi, že jsem nepřijel na trénink služebním autem. Důvodem bylo to, že na mém audi mám rozbité zrcátko. I tak to byla chyba," řekl. A slíbil, že až budou zrušena omezení kvůli koronaviru, vypraví se do automobilky za zaměstnanci. "Dojedu do sídla v Ingolstadtu, přivezu jim dárky a udělám autogramiádu," dodal.

Bayern a další německé kluby se jako první v západní Evropě začaly postupně vracet do společné přípravy, i když kvůli koronaviru zatím v omezeném režimu. Bundesliga by podle optimistických předpovědí mohla znovu začít 9. května.