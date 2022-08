Fotbalisté Plzně znají jízdní řád Ligy mistrů. Ze všeho nejdříve pojedou do Barcelony

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Fanoušci fotbablové Plzně si můžou začít zaškrtávat důležité datumy, kdy do jejich města zavítá evropská špička v rámci Ligy mistrů a kdy naopak plzeňští budou mít výjezdy. TEn první vbýjezd se bude konat hned ve druhý soutěžní den základní fáze milionářské soutěže ve středu 7. září, kdy Viktoriáni zamíří na Camp Nou do Barcelony. Šest dní na to pak odehrají první domácí duel s Interem Milán.