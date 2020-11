Fotbalisté už bez desítky na dresu? Kouč Marseille ji chce jako poctu Maradonovi vyřadit

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Co by byla největší pocta pro zesnulého slavného Argentince Diega Maradonu? Portugalský kouč francouzského Marseille André Villas-Boas má v tomto ohledu jasno. Uvítal by, kdyby Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyřadila celosvětově dresy s desítkou a tudíž by tak fotbalisté po celém světě s tímto číslem na zádech nenastupovali.