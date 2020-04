Fotbalisté ve Španělsku se obávají restartu ligy. Chtějí se obrátit na ministerstva

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Španělský premiér Pedro Sánchez se nechal slyšet, že ve Španělsku se budou pomalu rozvolňovat opatření proti šíření koronaviru a to i přesto, že právě Španělsko patří k nejpostiženějším evropským zemím co se týče koronaviru. Důsledkem toho bude i brzký návrat fotbalistů na hřiště a tudíž restart španělské fotbalové soutěže. Fotbalisté ovšem stále mají z návratu do kolotoče fotbalových zápasů obavy a stejně tak pak nesouhlasí s návrhem La Ligy pořádat uzavřené tréninkové kempy. Uvádí to hráčská asociace AFE s tím, že s těmito obavami se tak fotbalisté obrátí na ministerstva sportu a zdravotnictví.