Fotbalistům se blíží konec individuálních tréninků. Čeká se na rozhodnutí ministerstva

Jak známo, od 12. března je díky vládnímu nařízení o omezení pohybu kvůli aktuální pandemii koronaviru v Česku přerušená jak první fotbalová Fortuna liga, tak i druhá fotbalová Fortuna národní liga. Hráči od té doby pak nemohou trénovat ve skupinách, ale pouze individuálně, v posledních dnech se ale začínají uvolňovat omezení pohyb, protože vývoj nemoce COVID-19 u nás začíná být příznivá. Ono uvolňování omezení z posledníchd nů znamená, že byly otevřeny některá sportoviště.

Zmiňovaný metodický tréninkový plán, jenž byl vypracován LFA, asociace konzultovala spolu s Klinickou skupinou COVID-19 ministerstva zdravotnictví. Ta k němu dala kladné stanovisko a nyní se tedy čeká na shcálení ministrem Adamem Vojtěchem. Pokud se i u něj najde pochopení pro tento plán, následně LFA rozešle všem 32 profesionálním klubům potřebné informace.

"Předně bych rád poděkoval panu profesorovi Chlíbkovi z Klinické skupiny COVID-19 a následně i samotnému ministerstvu za vstřícnou spolupráci. Profesionální fotbalisté jsou pro kluby hlavní aktivum. Proto je důležité a podstatné, aby si udržovali svou výkonnost, což v předchozích týdnech nebylo příliš možné," uvedl předseda LFA Dušan Svoboda a pokračoval: "Považujeme za stěžejní, abychom profesionálním fotbalistům zajistili maximální možné podmínky pro trénink. Především z důvodu, aby nebyli v případě ztráty výkonnosti diskvalifikováni na přestupovém trhu. Fotbal je jejich zaměstnáním a v současné situaci jsou omezeni v jeho výkonu."

Podle metodického plánu LFA by tréninková jednotka neměla být limitována počtem osob, ovšem je tu doporučení spočívající v tom, aby kluby svůj kádr při tréninku rozdělily do skupinek po šesti či osmi hráčích, přičemž u každé z nich byl někdo z realizačního týmu. Každá ze skupin, které by se měly prostřídat, by měla dodržovat dvoumetrové odstupy a proto by tak při těchto trénincích nemělo docházet k soubojovým cvičením. Kromě toho budou muset týmy dodržovat hygienická opatření, stejně tak omezit kontakty na minimum a být v areálu co nejkratší dobu.

"Nebude možnost využívat společné šatny a sprchy. Hráči se dostaví na tréninkovou jednotku již převlečení a po ní se osprchují až doma. Cesty na tréninkovou jednotku i z ní mohou hráči řešit pouze individuálně. Rovněž bude nutné zajistit, aby u hrací plochy, kde se koná tréninková jednotka, byla umístěna nádoba s dezinfekčním roztokem na očistění rukou a aby byla prováděna pravidelná dezinfekce míčů a tréninkových pomůcek," vysvětluje LFA.

Připomeňme, že je česká nejvyšší fotbalová soutěž přerušená v době, kdy zbývá do konce základní části odehrát ještě šest kol, přičemž následovat bude nadstavba i s baráží. Na prvním místě je Slavia s osmibodovým náskokem před druhou Plzní. LFA o tomto týdnu představila plán, jak soutěž dohrát do 30. června, začít trénovat by se mělo začátkem května a pkračocvat v soutěži ideálně 16. května. Navazuje tak na doporučení UEFA fotbalovým národním soutěžím, aby přerušenou sezónu dohrály na hřištích.