Fotbalová Barcelona si bude volit nové vedení. Bartomeu odstoupil z funkce prezidenta

Připomeňme, že sedmapadesátiletý funkcionář Josep Bartomeu byl šéfem katalánského velkoklubu už od roku 2014, nyní odchází z klubu v době, kdy se mu po letech plných úspěchů přestává dařit.

Jak už bylo také výše zmíněno, s Bartomeuem neměla úplně nejlepíš vztah největší hvězda klubu Lionel Messi a nedávno ještě hrozilo, že obě strany půjdou až do soudního sporu poté, co slavný Argentinec hrozil odchodem z klubu.

Bartomeu však neměl dobré vztahy ani s fanoušky Barcelony a některými členy klubu, kteří mu vytýkali špatnou finanční situaci v klubu. Došlo to nakonec tak daleko, že tato nespokojená část vyvolala volbu o vyslovení nedůvěry Bartomeuovi, jež se měla uskutečnit za pár týdnů. V reakci na to se snažil Bartomeu u katalánské vlády orodovat za odložení této volby, ale nakonec neuspěl. To pak označil za nezodpovědné rozhodnutí s tím, že dřív rezignaci oznámit nemohl. "Nejjednodušší by bylo odstoupit po Lize mistrů, ale během této nebývalé globální krize tu musel být někdo, kdo bude přijímat rozhodnutí. Kdo by zajistil, že tu Messi zůstane? Kdo by angažoval nového trenéra?" nechal se slyšet Bartomeu.

Poté, co po skončení minulé sezóny sáhla Barcelona k přestavbě nejen uvnitř klubu, ale i samotného týmu se klubu stále v domácí La Lize nedaří podle představ. Aktuálně se klub nachází až na 12. místě poté, co o víkendu v El Clásicu prohrála s Realem Madrid 1:3.