Fotbalová liga už zná jízdní řád pro další sezónu. Před každým duelem se bude testovat

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Česká nejvyšší fotbalová soutěž nesoucí název Fortuna liga už ví, jak vypadá její jízdní řád pro novou sezónu 2020/21, která začne o víkendu 22.-23. srpna. Protože se ligy tentokrát zúčastní 18 mužstev na místo tradičních šestnácti, jelikož po minulé sezóně 2019/20 nikdo nesestoupil kvůli koronaviru v Opavě a šstnáct týmů doplnila první dvě mužstva z druhé ligy (Pardubice a Brno), bude tak i nově na programu až 34 kol. Po těch se neodehraje nadstavba, naopak by měla z první ligy sestoupit poslední tři mužstva a do ní naopak postoupit pouze jedno tak, aby se první dvě nejvyšší soutěže od sezóny 2021/22 zase hrály tradičním způsobem. Z jízdního řádu je jasné, že na podzim se do 20. prosince idehraje pouze 15 kol, přičemž jarní část začne už koncem ledna. Ligové grémium pak také souhlasilo s testováním na koronavirus u každého týmu před každým zápasem.