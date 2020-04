Fotbalová Olomouc se přidává k dalším klubům utahujícím opasky. I Hanáci snižují mzdy

"Krize způsobená šířením onemocnění COVID-19 ovlivnila také odvětví sportu, fotbal nevyjímaje. I Sigma Olomouc stejně jako další české i evropské kluby proto musela přistoupit k opatřením, která jsou velmi nepříjemná, ale v tuto chvíli bohužel nezbytná. Nastalá situace nás vůbec netěší. Jsme ale rádi, že tato opatření hráči i realizační tým respektují. Je potřeba, abychom toto nelehké období společně přečkali," nechal se slyšet ke kroku, ke kterému se Hanácii rozhodli, jejich sportovní ředitel Ladislav Minář.

Stejně jako hráči dalších prvoligových klubů, tak i v Olomouci se musejí v současné době hráči připravovat individuální a to od 12. března, tedy od chvíle, kdy musela být kvůli vládním opatřením proti koronaviru Fortuna liga přerušena. "Všichni vnímáme, co se kolem nás i ve světě děje. Je to těžká situace, která nám není lhostejná. S vedením jsme se domluvili na těchto podmínkách a akceptujeme je. Doufám, že se vše brzy obrátí k lepšímu," řekl k tomu kouč Olomouce Radoslav Látal.

"Chápu, že situace ohledně pandemie se dotýká i fungování našeho klubu, proto jsme se s vedením dohodli na snížení mzdy. Věřím, že tuhle nelehkou dobu všichni společně překonáme a virus porazíme," dodal záložník Olomouce David Houska.

Poslední zprávy z tuzemského fotbalového zákulisí hovoří o tom, že kromě již výše zmiňovaných prvoligových klubů se o snižování platů rozhoduje v těchto dnech i v Příbrami.