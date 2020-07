Fotbalová Opava prý nedodržela hygienická pravidla. LFA jí chce před disciplinárku

Ligový ročník 2019/20 měl hořkou tečku. Skupina o záchranu a i ta o Evropu se sice dohrály, skupina o záchranu však kvůli případu v Opavě nikoli a proto tak nikdo z první ligy nesestoupil a příští sezónu bude hrát ligu až osmnáct mužstev.

Teď bude mít tato skutečnost s největší pravděpodobností další pokračování a to u disciplinární komise. Slezany tam posílá Ligový výbor LFA a to na základě vážných informací.

"Ministerstvo zdravotnictví upozornilo, že ze závěrů epidemiologického šetření krajské hygienické stanice v tamním klubu vyplývá, že prvoligový celek s největší pravděpodobností nedodržel pravidla pro prevenci šíření onemocnění covid-19, jak byla v souvislosti se znovuzahájením ligové soutěže nastavena mezi ministerstvem a LFA," píše se konkrétně ve středečním prohlášení LFA k tomuto případu a pokračuje se v něm: "V návaznosti na závěry a zjištění disciplinární komise zváží vedení Ligové fotbalové asociace v souvislosti s případem v SFC Opava a následným ukončením fotbalového ročníku další právní kroky. LFA nebude celou situaci dále komentovat."

Nejzazším termínem pro dohrání ročníku po restartu ligy byl 2. srpen, protože ale Slezané museli kvůli svému jednomu hráči do dvoutýdenní karantény, tato možnost padla. Připomeňme, že nákaza v týmu byla ozznámena v den, kdy se měla znovu restartovat skupina o záchranu, které zbývala poslední dvě kola, po nichž měla následovat baráž.

Ta se tedy nekonala, což neudělalo radost především pražské Dukle, jež skončila ve druhé lize třetí a tím se tak do baráže kvalifikovala. Znamenalo totaké, že do první ligy postupují první dvě mužstva druhé ligy a to Pardubice s Brnem. Zatímco tak první ligu bude v příští sezóně hrát poprvé v historii až 18 týmů, druhou ligu bude hrát týmů 14.