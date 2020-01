Fotbalová Ostrava už má nového kouče. Stal se jím dosavadní kouč devatenáctky Kozel

Moravskoslezský klub musel vedle toho, že jednal se samotným Lubošem Kozlem, musel jednat i s Fotbalovou asociací ČR a to proto, že právě Kozel dosud vedl, jak bylo již výše zmíněno, reprezentační devatenáctku. S tou se Kozlovi na podzim podařilo postoupit na mistrovství Evropy, které bude na programu letos na jaře. Na šampionátu se fotbalisté této věkové kategorie utkají s Nizozemskem, Švýcarskem a Finskem. Dříve odmítal právě kvli práci u reprezentace jakékoli klubové nabídky, nyní přišla ta pravá chvíle poté, co dokončil kvalifikační cyklus. „Jsem rád, že nám vedení FAČR vyšlo vstříc a dalo s působením Luboše Kozla v Baníku souhlas s tím, že by měl s reprezentačním týmem U19 kvalifikační cyklus dokončit," nechal se slyšet klubový výkonný ředitel Michal Bělák.

Radost z uzavření spolupráce neskrýval po podpisu ani sám Luboš Kozel. „Baník je historicky významná značka a dneska už zase velmi vážený klub. Za poslední dobu udělal veliký progres a je opět zajímavý pro každého trenéra. Mě navíc oslovilo i přímé a seriózní jednání majitele Václava Brabce i ostatních zástupců klubu. Takže jsem rád, že to takto dopadlo," řekl a pokračoval: „Podmínky, které dnes v Baníku jsou, jsou ideální k tomu, abychom dokázali pracovat dobře a z mužstva dostat jeho maximum. Mým přáním je dostat Baník do boje o evropské poháry, pokusit se pozměnit herní styl a samozřejmě postupně do týmu začleňovat mladé baníkovské talenty. Vím, že zde dorůstá generace velmi talentovaných fotbalistů, kteří se jednou mohou stát velmi platnými hráči. K tomu bych jim chtěl pomoci."

Součástí jeho realizačního týmu bude i bývalý kouč Opavy Ivan Kopecký, stejně tak jako Radek Slončík, který zastává po odchodu Petra Mašleje do Karviné funkci Sportovního ředitele Akademie Baníku Ostrava. „Jeho úkolem bude především pomoc při začleňování mladých odchovanců do A-týmu Baníku," přiblížil jeho práci Bělák.

V přípravě na jarní část sezóny, jež startuje již příští týden v pondělí, si Baník Ostrava zahraje hned jedenáct přípravných zápasů, přičemž se zúčastní i zimní Tipsport ligy, během které se pětkrát ostravští představí na umělé trávě tréninkového centra Vista v Ostravě. Od 24. ledna až do 5. února pak bude absolvovat soustředění na Maltě, kde si zahrají taktéž zápasy a to celkem čtyři. Týden před začátkem jarní sezóny o víkendu 15.-16. února pak bude na programu generálka v Trnavě.

V prvním jarním kole se Ostrava utká se Slováckem, proti kterému ale bude chybět Luboši Kozlovi kvůli karetním či disciplinárním trestům následující hráči Adam Jánoš, Milan Jirásek, Jiří Fleišman a Patrizio Stronati.