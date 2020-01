Fotbalová reprezentace se v březnu bude připravovat v USA. Střetne se tam s Mexikem a Hondurasem

Právě díky tomuto zveřejnění březnového programu pro český fotbalový tým je tak jeho program pro první polovinu roku známý celý. Po přípravě v Americe totiž, jak už bylo známo již mnějakou dobu, odjede česká reprezentace na italské soustředěnění, kde se utká právě s Itálií, a pak se přesune na soustředění do Rakouska, s nímž to bude čtyři dny před startem EURA už generálka.

„Program jsme chtěli mít kompletní co nejdříve, abychom před mistrovstvím Evropy mohli pro tým vytvořit co nejlepší podmínky," řekl očividně spokojený šéf fotbalového svazu Martin Malík a pokračoval: "Jsem moc rád, protože za tím bylo hodně práce a složitých vyjednávání. Zajímavé to nemusí být jen ze sportovního hlediska, ale určitá příležitost to může být také pro naše komerční partnery."

„Nebylo to skutečně nic jednoduchého, protože do hry vstupovala spousta faktorů. I proto se jednání malinko vlekla. Finální podoba je ale pro národní tým ideální,"prozradil manažer reprezentace Libor Sionko složitost vyjednávání, ale zároveň i spokojenost lidí kolem reprezentace. „Trenér přišel s požadavkem, že se chce utkat se soupeři vymykajícími se evropskému stylu, což jak Mexiko, tak Honduras splňuje. Oba týmy praktikují trochu jiný fotbal, než s jakým se měl náš národní tým v poslední době setkávat. Bude to určitě zajímavá konfrontace, při které získáme i spoustu dat o našich hráčích."

Samotného trenéra Šilhavého pak především těší fakt, že si český tým poměří před Eurem síly s Mexikem, s týmem s mnoha zkušenostmi z mistrovství světa. „Vždyť mexický tým postoupil na posledních sedmi šampionátech pokaždé ze základní skupiny, před dvěma lety na mistrovství v Rusku porazil i Německo," připomněl.

Dodejme, že na Euru, které začne 12. června, se český tým představí poprvé o tři dny později v Glasgow s někým ze čtveřice Skotsko, Norsko, Srbsko či Izrael. Právě tyto týmy budou spolu ještě bojojvat o postup na Euro v březnu v rámci play-off Ligy národů C. Opět v Glasgow se pak 19. června utká s Chorvatskem a 23. června se ve Wembley střetne s Anglií.